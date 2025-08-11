1/5 Moritz Broschinski hat zum Saisonstart gegen Darmstadt getroffen. Foto: imago/HMB-Media

Stefan Kreis Reporter Fussball

Wir schreiben den 30. Oktober 2021. Der FC Viktoria 1889 Berlin empfängt die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Beim BVB steht der aktuelle FCSG-Trainer Enrico Maassen an der Seitenlinie. Und im Sturm debütiert ein gewisser Moritz Broschinski für Schwarz-Gelb. Der ist damals 20 Jahre alt, hatte zuvor in der Regionalliga für Energie Cottbus gekickt und lanciert unter Maassen seine Profi-Karriere.

Nun, knapp fünf Jahre später, könnte es zum Wiedersehen zwischen den beiden kommen. Bochum soll etwas mehr als eine Million für den Stürmer verlangen. Geld, das bei einem zu erwartenden Verkauf von Top-Stürmer Willem Geubbels grundsätzlich vorhanden wäre.

Auch FCB an Broschinski interessiert

Dumm für den FCSG: Noch ist Geubbels nicht verkauft. Und laut Blick-Infos hat nun auch der FC Basel Broschinski ins Visier genommen, wie aus dem Umfeld der Castroperstrasse zu vernehmen ist. Der Stürmer lief insgesamt 76 Mal für den VfL Bochum auf, erzielte aber bloss sechs Treffer.

Kein Wunder, ist man im Pott nicht restlos zufrieden mit dem Angreifer. Coach Dieter Hecking zählte den 24-Jährigen noch im Mai öffentlich an: «Für mich war es fatal, was Moritz Broschinski gespielt hat nach seiner Einwechslung. In der Trainingswoche war er der auffälligste Stürmer, da hat er gebombt ohne Ende. Das war für mich die logische Einwechslung in dem Moment. Aber er war komplett raus aus dem Spiel.»

Zaff, das sitzt. Überraschend ists deshalb nicht, dass Broschinski wegwill aus Bochum. Zumal er im ersten Saisonspiel gegen Darmstadt in der Startelf steht, zur Pause aber ausgewechselt wird, obwohl er den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hat.

In Bochum hat Broschinski noch einen Vertrag bis Juni 2026. Unwahrscheinlich, dass er diesen erfüllen wird.