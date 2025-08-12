DE
FR
Abonnieren

St. Gallens Glücksbringer
FCSG-Goalie Watkowiak verliert nie – trotzdem steht er hinter Zigi an

Mit Lukas Watkowiak (29) im Kasten hat der FCSG noch kein Super-League-Spiel verloren. Steht der Ersatzgoalie auch in zwei Wochen gegen den FCL zwischen den Pfosten?
Publiziert: 10:58 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/5
Neun Spiele, acht Siege, keine Niederlage: Lukas Watkowiak ist der FCSG-Glücksbringer.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Glücksbringer sind im Fussball keine Seltenheit. Servettes Steve Rouiller beispielsweise trägt bei den Spielen immer die gleichen Unterhosen. Ottmar Hitzfeld hatte bei Dortmund stets seinen berühmten Trenchcoat an. Und die Schweizer Nati zählte an der diesjährigen Heim-EM auf Glücks-Teddy Helva.

Auch der FC St. Gallen hat einen Glücksbringer: Lukas Watkowiak. Der Ersatzgoalie steht schon seit fünf Jahren beim FCSG unter Vertrag – und er hat noch kein einziges Ligaspiel verloren. Im Mai 2021 darf er im letzten Saisonspiel ran und gewinnt auswärts in Genf mit 2:1.

Neun Spiele, acht Siege

Dann fliegt Zigi im Sommer 2022 vom Platz, weil er dem damaligen GC-Spieler Petar Pusic von hinten in die Beine tritt. Die St. Galler Nummer eins wird für zwei Spiele gesperrt, und Watkowiak holt sowohl gegen den FC Luzern (4:1) als auch gegen Lugano (3:2) zwei Siege. 

Im Februar 2023 und im Januar 2024 ist Zigi erneut gesperrt. Und erneut bleibt Watkowiak ohne Niederlage. 2:2 gegen Luzern, 4:0 gegen Sion und 1:0 gegen Lausanne.

Nun steht Watkowiak hinter dem besten Saisonstart seit fünf Jahren, holte in den ersten drei Spielen drei Siege. Und das, obwohl er in der letzten Saison nur ein einziges Mal in die Hosen durfte: in der ersten Cuprunde gegen die Amateure von Malcantone Agno. 

Maassen klemmt Goaliediskussion ab

Ansonsten setzte Coach Enrico Maassen ausnahmslos auf Lawrence Ati Zigi. Und er will dies auch in Zukunft tun. Darauf angesprochen, ob es in St. Gallen eine Goaliediskussion geben werde, antwortet der Trainer: «Nein. Zigi ist unsere Nummer eins. Und Watti weiss das.»

Wie lange Zigi noch verletzt fehlen wird, ist nicht bekannt. Laut Blick-Infos hat sich der Goalie eine Verletzung am Fuss zugezogen. Ob es für einen Einsatz am Samstag im Cup gegen den Drittligisten aus Walenstadt reichen wird? 

Wenn nicht, dann hat der FCSG mit Watkowiak einen Glücksbringer in seinen Reihen. 

Mehr zum FCSG
FCSG und FCB sind heiss auf Bundesliga-Stürmer
Tauziehen um Bochum-Hüne
FCSG und FCB sind heiss auf Bundesliga-Stürmer
FCSG-Shootingstar Vogt erobert die Super League im Sturm
Mit Video
Lob von Nati-Legende Frei
FCSG-Shootingstar Vogt erobert die Super League im Sturm
Orakel Görtler sagte St. Galler Traum-Start voraus
Er wurde belächelt
Orakel Görtler sagte St. Galler Traum-Start voraus
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen