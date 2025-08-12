Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Glücksbringer sind im Fussball keine Seltenheit. Servettes Steve Rouiller beispielsweise trägt bei den Spielen immer die gleichen Unterhosen. Ottmar Hitzfeld hatte bei Dortmund stets seinen berühmten Trenchcoat an. Und die Schweizer Nati zählte an der diesjährigen Heim-EM auf Glücks-Teddy Helva.

Auch der FC St. Gallen hat einen Glücksbringer: Lukas Watkowiak. Der Ersatzgoalie steht schon seit fünf Jahren beim FCSG unter Vertrag – und er hat noch kein einziges Ligaspiel verloren. Im Mai 2021 darf er im letzten Saisonspiel ran und gewinnt auswärts in Genf mit 2:1.

Neun Spiele, acht Siege

Dann fliegt Zigi im Sommer 2022 vom Platz, weil er dem damaligen GC-Spieler Petar Pusic von hinten in die Beine tritt. Die St. Galler Nummer eins wird für zwei Spiele gesperrt, und Watkowiak holt sowohl gegen den FC Luzern (4:1) als auch gegen Lugano (3:2) zwei Siege.

Im Februar 2023 und im Januar 2024 ist Zigi erneut gesperrt. Und erneut bleibt Watkowiak ohne Niederlage. 2:2 gegen Luzern, 4:0 gegen Sion und 1:0 gegen Lausanne.

Nun steht Watkowiak hinter dem besten Saisonstart seit fünf Jahren, holte in den ersten drei Spielen drei Siege. Und das, obwohl er in der letzten Saison nur ein einziges Mal in die Hosen durfte: in der ersten Cuprunde gegen die Amateure von Malcantone Agno.

Maassen klemmt Goaliediskussion ab

Ansonsten setzte Coach Enrico Maassen ausnahmslos auf Lawrence Ati Zigi. Und er will dies auch in Zukunft tun. Darauf angesprochen, ob es in St. Gallen eine Goaliediskussion geben werde, antwortet der Trainer: «Nein. Zigi ist unsere Nummer eins. Und Watti weiss das.»

Wie lange Zigi noch verletzt fehlen wird, ist nicht bekannt. Laut Blick-Infos hat sich der Goalie eine Verletzung am Fuss zugezogen. Ob es für einen Einsatz am Samstag im Cup gegen den Drittligisten aus Walenstadt reichen wird?

Wenn nicht, dann hat der FCSG mit Watkowiak einen Glücksbringer in seinen Reihen.