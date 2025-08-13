Keine guten Neuigkeiten für Jonas Omlin. Der Innerschweizer verliert nicht nur sein Captain-Amt, sondern auch das Duell um die Nummer 1 im Tor von Gladbach.

Seoane begründet Entscheidung mit Neugestaltung der Führungsstruktur

Omlin wird auch als Nummer 2 im Tor hinter Moritz Nicolas starten

Julian Sigrist Redaktor Sport

Im Januar 2023 wechselte Jonas Omlin (31) von Montpellier zu Gladbach und wurde dort der Nachfolger von Yann Sommer. Nach nur einem halben Jahr ernannte ihn der damals neue Gladbach-Trainer Gerardo Seoane (46) zum Captain.

Omlin verliert Kapitänsamt

Dieses Amt ist Omlin nach zwei Spielzeiten nun wieder los. Wie die Fohlen am Mittwochnachmittag bekannt geben, führt der derzeit noch verletzte Tim Kleindienst (29) Gladbach neu als Kapitän aufs Feld, Rocco Reitz (23) ist sein Stellvertreter. Drei weitere Spieler komplettieren den Mannschaftsrat, darunter Nati-Verteidiger Nico Elvedi (28).

«Die Eindrücke der vergangenen Wochen und Gespräche mit den bisherigen Kapitänen haben uns dazu veranlasst, die Führungsstruktur neu zu gestalten. Wir wollten neue Reize setzen», wird Seoane in der Mitteilung der Fohlen zitiert.

«Jonas hat das Amt vor zwei Jahren in einer Phase übernommen, in der viele erfahrene Persönlichkeiten den Verein verlassen hatten, und es seither mit grossem Engagement und Verantwortungsbewusstsein ausgeführt.» Mit Kleindienst rücke nun ein Spieler in die erste Reihe, der vom Gesamtpaket alles mitbringe, um diese Rolle auszufüllen.

Nicolas Nummer 1 im Tor

Für Omlin bleibt das nicht die einzige schlechte Nachricht. Denn der Innerschweizer wird die kommende Saison auch nur als Nummer 2 im Tor der Gladbacher in Angriff nehmen. Wie zu grossen Teilen der letzten Saison wird auch künftig Moritz Nicolas (27) zwischen den Pfosten stehen.

«Es war ein sehr enges Rennen. Am Ende versprechen wir uns eine Spur höhere Zuverlässigkeit auf hohem Niveau», erklärt Seoane seinen Entscheid.

