Nach seinem unfreiwilligen Karriereende fiel Jérémy Mathieu in ein tiefes Loch. Ein Job im Detailhandel half dem Ex-Barça-Star auf dem Weg zurück ins Leben.

Darum gehts Eine Kreuzbandverletzung zwang Jérémy Mathieu 2020 nach Barça und Sporting zum Karriereende

Nach dem Aus stürzte Mathieu in eine Depression und blieb vier Jahre isoliert zu Hause mit Handy

Ein Intersport-Job half Mathieu zurück ins Sozialleben, heute ist er Co-Trainer bei Sochaux

Blick Sportdesk

Jérémy Mathieu, einst gefeierter Verteidiger bei Barcelona und Sporting Lissabon, kennt die dunklen Seiten des Lebens nach der Profikarriere nur zu gut. Eine Kreuzbandverletzung im Jahr 2020 zwang ihn mit 36 Jahren zum abrupten Karriereende.

«Ich fiel in eine negative Spirale. Ich fiel in eine Depression, das muss man nicht verstecken», gestand der heute 43-Jährige im Gespräch mit dem Magazin «So Foot». Nach dem Ende seiner aktiven Zeit fand Mathieu sich in einem Leben wieder, das von Isolation und Orientierungslosigkeit geprägt war.

Detailhandel-Job holt ihn zurück ins Leben

«Vier Jahre lang tat ich nichts. Ich blieb 24 Stunden am Tag zu Hause. Ich lag auf dem Sofa, vor dem Fernseher, mit dem Handy. Selbst Fussball interessierte mich nicht. Ich war völlig verloren», beschreibt er seine dunkelste Zeit. Wie er gegenüber dem Magazin bestätigte, spielte auch Geld keine Rolle: «Geld bedeutet nichts. Was den Unterschied macht, ist die menschliche Seite.»

Ein Wendepunkt kam 2024, als Mathieu einen Job als Verkäufer bei Intersport in Aix-en-Provence annahm. «Es ermöglichte es mir, meine Stimmung wiederzufinden, ein soziales Leben wiederzuerlangen und im Grunde wieder zu leben», erklärte Mathieu. Im Internet sorgten die Bilder für Spott.

Kommentare, die ihn als «ruiniert» bezeichneten, schmerzten ihn. «Die meisten dieser Leute sitzen hinter dem Computer. Sie kennen mein Leben nicht und wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Sie schauen nur aufs Geld, nie auf die menschliche Seite», so Mathieu.

Heute hat der Franzose einen neuen Weg eingeschlagen. Er arbeitet als Co-Trainer bei seinem Jugendverein Sochaux und hat die Leitung der U15-Mannschaft in Aix-en-Provence übernommen.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.