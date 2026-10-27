Bei der Ballon-d'Or-Gala gabs für Barça-Superstar Lamine Yamal «nur» die Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler. Nicht der erhoffte Titel. Aber dafür sorgte der Youngster mit einem anderen Detail für Schlagzeilen.

Darum gehts Yamal gewann zum dritten Mal die Kopa-Trophäe

Der Ballon d’Or blieb dem Mitfavoriten verwehrt

Seine pinke Blume sorgte nach dem verlorenen Clasico für Memes

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Lamine Yamal (19) geht bei der Verleihung des Ballon d’Or nicht ganz leer aus. Doch als einer der Mitfavoriten auf den prestigeträchtigen Titel als bester Spieler des Jahres muss sich der Spanier am Montag mit der Kopa-Trophäe für den besten Nachwuchsspieler der Welt begnügen. Diesen Award gewinnt er übrigens bereits zum dritten Mal in Serie.

Moderator Thierry Henry (49) fragt den Youngster nach der Übergabe der Trophäe direkt: «War das wirklich der Preis, den du heute Abend gewinnen wolltest?» Yamal reagiert mit einem verlegenen Lächeln, während im Saal amüsiertes Gelächter und Applaus zu hören sind.

Hingucker beim Youngster

Für Aufsehen sorgt Yamal dafür bereits bei der Ankunft – und das trotz Verspätung. Beim Dresscode fällt er eigentlich kaum aus der Reihe: klassisch und schlicht im schwarzen Smoking. Doch ein nicht so kleines Detail sticht ins Auge: An seiner Brust hängt ein gewaltiger, pinkfarbener Blumen-Anstecker.

Das extravagante Accessoire erinnert an Hollywood-Star Pedro Pascal (51), der bei der diesjährigen Oscar-Verleihung mit einem ähnlichen Anstecker an seinem Chanel-Outfit für Gesprächsstoff sorgte – allerdings in Weiss statt Pink.

Im Netz wird darüber gewitzelt

Im Netz wird der Yamal-Auftritt prompt heiss diskutiert. Und es gibt auch Spott: Am Sonntag verlor Barça zu Hause im Camp Nou den Clasico gegen Real Madrid mit 1:2. Youngster Yamal hatte ausnahmsweise Mühe, der Partie seinen Stempel aufzudrücken. Sein direkter Gegenspieler Marc Cucurella wich ihm auf Schritt und Tritt nicht von der Seite.

Auf Social Media kursieren nun prompt Memes, die scherzhaft behaupten, die pinke Riesen-Blume sei in Wahrheit einen Büschel aus der Haarpracht des Aussenverteidigers. Da lacht Yamal wohl doch lieber über die erneute Kopa-Trophäe.