Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist für die Fifa-Präsidentschaft erhält Gianni Infantino wichtige Unterstützung. Der asiatische Fussballverband stellt sich nun plötzlich doch hinter den Walliser.

Darum gehts Der asiatische Fussballverband AFC sichert Gianni Infantino Unterstützung für die Fifa-Wahl zu

Bis zum 18. November kann die Opposition noch einen Gegenkandidaten nominieren

Mit Afrika und Asien stehen 100 Verbände hinter Infantino; Uefa und Concacaf bleiben dagegen

Fabienne Kleinhenz

Die Frist zur Fifa-Präsidentschafts-Kandidatur endet in weniger als einem Monat. Während die Opposition weiter nach Kandidaten sucht, erhält Gianni Infantino (56) Rückhalt – und zwar aus Asien.

Scheich Salman bin Ebrahim al Khalifa (60), der Präsident des asiatischen Fussballverbands AFC, sprach am Freitag an einem ausserordentlichen Kongress des Verbands in Tokio Infantino seine «uneingeschränkte Unterstützung» aus. «Gianni, ja, wir hatten in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten. Aber wir müssen nach vorn blicken. Der Fussball ist stärker, wenn wir zusammenarbeiten», sagte der Funktionär aus Bahrain.

Noch vor wenigen Wochen hagelte es Kritik

Der Schritt überrascht. Noch vor wenigen Wochen hatte der asiatische Verband gemeinsam mit anderen Kontinentalverbänden wie zum Beispiel der Uefa Infantinos Pläne kritisiert, Vermarktungsrechte von Fifa-Wettbewerben an externe Investoren zu verkaufen. Auch sonst stand Infantino wiederholt in der Kritik. Unter anderem aufgrund der Verleihung eines Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump, der missachteten Spielerregelungen rund um die Weltmeisterschaft sowie wegen dubioser Salärzahlungen.

Infantino steht seit 2016 an der Spitze des Weltfussballverbands. Der 56-Jährige strebt 2027 seine vierte Amtszeit an. Bislang ist er der einzige bekannte Anwärter auf das Amt. Eine mögliche Opposition rund um die Uefa kann noch bis 18. November einen Kandidaten benennen.