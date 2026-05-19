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Trotz Kuriosum
Nati-Goalie Kobel steht in der Elf der Bundesliga-Saison

Gleich sechs Spieler des FC Bayern stehen in der Elf der Saison des Fussballmagazins «Kicker». Mit Gregor Kobel wird auch einem Schweizer die Ehre zuteil.
Publiziert: 13:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Gregor Kobel schafft es in die beste Elf der Saison des «Kickers».
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gregor Kobel erneut in der «Kicker»-Elf der Bundesliga-Saison 2024
  • 15 Mal zu null, beste Paradenquote, aber nie Elf des Spieltags
  • 36 Tore: Harry Kane ist Torschützenkönig und bester Spieler der Liga
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Julian SigristRedaktor Sport

Nati-Star Gregor Kobel (28) steht nach 2024 zum zweiten Mal in der «Kicker»-Elf der Bundesliga-Saison. Der BVB-Goalie weist beim deutschen Fussballmagazin knapp vor HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) die beste Durchschnittsnote aus allen Saisonspielen auf. Kobel hielt seinen Kasten 15 (!) Mal sauber, erhielt mit dem BVB die wenigsten Gegentore der gesamten Liga und wies von allen Stammtorhütern auch die beste Paradenquote auf. Kurios: In die Top-Elf eines Spieltags schaffte es Kobel dennoch nie.

Ansonsten wird die Elf der Saison wenig überraschend von Bayern-Spielern dominiert. In der Abwehr ist der Meister mit Konrad Laimer (28) und Jonathan Tah (30) doppelt vertreten. Daneben steht mit Nico Schlotterbeck (26) noch ein zweiter BVB-Akteur im Team der Saison. Komplettiert wird die Abwehr von Überraschungsmann Vladimir Coufal (33) von der TSG Hoffenheim. Knapp nicht drin sind Josip Stanisic (Bayern) und Luka Vuskovic (Hamburg).

Manzambi nicht dabei

Auch das, zugegeben sehr offensive, Mittelfeld enthält zwei Bayern-Akteure. Einerseits Mittelfeldstratege Joshua Kimmich (31), andererseits Michael Olise (24), der ganze 37 Torbeteiligungen zum Meistertitel der Münchner beitrug. Dazu kommt mit Christoph Baumgartner (26) der einzige Leipzig-Spieler der Elf – auch er spielte mit 23 Skorer eine starke Saison. Nati-Star Johan Manzambi (20, Freiburg), der es immerhin drei Mal in die Elf des Spieltags schaffte, geht damit leer aus.

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Der Angriff wird wenig überraschend von 36-Tore-Mann Harry Kane (32) angeführt. Der Torschützenkönig weist von allen Akteuren die beste Durchschnittsnote auf. Mit Luis Diaz (29), der mit 15 Toren und 17 Assists überzeugte, ist zudem noch ein sechster Bayern-Spieler vertreten. Komplettiert wird die Elf von Stuttgart-Stürmer Deniz Undav (29), der mit 19 Treffern der zweitbeste Torschütze der Liga war.

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
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34
-31
26
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