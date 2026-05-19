Nati-Goalie Kobel steht in der Elf der Bundesliga-Saison

Gleich sechs Spieler des FC Bayern stehen in der Elf der Saison des Fussballmagazins «Kicker». Mit Gregor Kobel wird auch einem Schweizer die Ehre zuteil.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gregor Kobel erneut in der «Kicker»-Elf der Bundesliga-Saison 2024

15 Mal zu null, beste Paradenquote, aber nie Elf des Spieltags

36 Tore: Harry Kane ist Torschützenkönig und bester Spieler der Liga

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nati-Star Gregor Kobel (28) steht nach 2024 zum zweiten Mal in der «Kicker»-Elf der Bundesliga-Saison. Der BVB-Goalie weist beim deutschen Fussballmagazin knapp vor HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) die beste Durchschnittsnote aus allen Saisonspielen auf. Kobel hielt seinen Kasten 15 (!) Mal sauber, erhielt mit dem BVB die wenigsten Gegentore der gesamten Liga und wies von allen Stammtorhütern auch die beste Paradenquote auf. Kurios: In die Top-Elf eines Spieltags schaffte es Kobel dennoch nie.

Ansonsten wird die Elf der Saison wenig überraschend von Bayern-Spielern dominiert. In der Abwehr ist der Meister mit Konrad Laimer (28) und Jonathan Tah (30) doppelt vertreten. Daneben steht mit Nico Schlotterbeck (26) noch ein zweiter BVB-Akteur im Team der Saison. Komplettiert wird die Abwehr von Überraschungsmann Vladimir Coufal (33) von der TSG Hoffenheim. Knapp nicht drin sind Josip Stanisic (Bayern) und Luka Vuskovic (Hamburg).

Manzambi nicht dabei

Auch das, zugegeben sehr offensive, Mittelfeld enthält zwei Bayern-Akteure. Einerseits Mittelfeldstratege Joshua Kimmich (31), andererseits Michael Olise (24), der ganze 37 Torbeteiligungen zum Meistertitel der Münchner beitrug. Dazu kommt mit Christoph Baumgartner (26) der einzige Leipzig-Spieler der Elf – auch er spielte mit 23 Skorer eine starke Saison. Nati-Star Johan Manzambi (20, Freiburg), der es immerhin drei Mal in die Elf des Spieltags schaffte, geht damit leer aus.

Der Angriff wird wenig überraschend von 36-Tore-Mann Harry Kane (32) angeführt. Der Torschützenkönig weist von allen Akteuren die beste Durchschnittsnote auf. Mit Luis Diaz (29), der mit 15 Toren und 17 Assists überzeugte, ist zudem noch ein sechster Bayern-Spieler vertreten. Komplettiert wird die Elf von Stuttgart-Stürmer Deniz Undav (29), der mit 19 Treffern der zweitbeste Torschütze der Liga war.

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