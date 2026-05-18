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Kane macht das Dutzend voll
Nati-Star schafft es in letzte Top-Elf der Bundesliga-Saison

Zum dritten Mal gehört Johan Manzambi zur Top-Elf der Bundesliga-Runde, die vom Magazin «Kicker» gekürt wird. Auch Bayern-Star Harry Kane ist dabei – zum zwölften Mal.
Publiziert: 08:23 Uhr
|
Aktualisiert: 08:29 Uhr
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Johan Manzambi erhält vom Magazin «Kicker» zum dritten Mal eine Nominierung für die Elf des Spieltags.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Harry Kane ist zum 12. Mal in der «Kicker»-Elf
  • Johan Manzambi erhält dritte Nominierung für Top-Team
  • Vier Bundesliga-Spieler sind erstmals Teil der Top-Elf
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Cédric HeebRedaktor Sport

Bayerns Starstürmer Harry Kane (32) macht am letzten Bundesliga-Wochenende das Dutzend voll. Nein, nicht bei der Anzahl Tore – davon stehen drei Dutzend in der Statistik des Engländers –, sondern bei der Anzahl Nominierungen für die «Kicker»-Elf des Spieltags. Zum zwölften Mal ist Kane im Top-Team der Runde des Fussballmagazins dabei. Und das bei 31 Spielen, die er absolviert hat.

Zum dritten Mal hat es Johan Manzambi (20) in die Elf des Spieltags geschafft. Der Schweizer Natispieler steuert beim 4:1-Sieg der Freiburger gegen Leipzig einen Assist bei und unterstreicht einmal mehr seine Wichtigkeit für die Breisgauer. Auch sein Teamkollege Matthias Ginter (32) ist im Team der Runde. Es ist die vierte Nominierung für den Deutschen.

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Vier Bundesliga-Profis gehören dagegen erstmals zur besten Elf des Wochenendes: Andrej Ilic, Andras Schäfer (beide Union Berlin), Christian Eriksen (Wolfsburg) und Sander Tangvik (HSV). Komplettiert wird die «Kicker»-Elf der Runde von HSV-Verteidiger Nicolas Capaldo, Kevin Diks (Mönchengladbach), Tom Bischof (Bayern München) und Jonathan Burkhardt (Eintracht Frankfurt).

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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34
86
89
2
Borussia Dortmund
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34
36
73
3
RB Leipzig
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34
19
65
4
VfB Stuttgart
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34
22
62
5
TSG Hoffenheim
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34
13
61
6
Bayer Leverkusen
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34
21
59
7
SC Freiburg
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34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
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34
-16
43
10
FSV Mainz
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34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
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34
-11
38
13
Hamburger SV
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34
-14
38
14
1. FC Köln
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34
-14
32
15
Werder Bremen
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34
-23
32
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VfL Wolfsburg
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34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
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34
-31
26
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34
-31
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