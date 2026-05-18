Nati-Star schafft es in letzte Top-Elf der Bundesliga-Saison

Zum dritten Mal gehört Johan Manzambi zur Top-Elf der Bundesliga-Runde, die vom Magazin «Kicker» gekürt wird. Auch Bayern-Star Harry Kane ist dabei – zum zwölften Mal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry Kane ist zum 12. Mal in der «Kicker»-Elf

Johan Manzambi erhält dritte Nominierung für Top-Team

Vier Bundesliga-Spieler sind erstmals Teil der Top-Elf

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bayerns Starstürmer Harry Kane (32) macht am letzten Bundesliga-Wochenende das Dutzend voll. Nein, nicht bei der Anzahl Tore – davon stehen drei Dutzend in der Statistik des Engländers –, sondern bei der Anzahl Nominierungen für die «Kicker»-Elf des Spieltags. Zum zwölften Mal ist Kane im Top-Team der Runde des Fussballmagazins dabei. Und das bei 31 Spielen, die er absolviert hat.

Zum dritten Mal hat es Johan Manzambi (20) in die Elf des Spieltags geschafft. Der Schweizer Natispieler steuert beim 4:1-Sieg der Freiburger gegen Leipzig einen Assist bei und unterstreicht einmal mehr seine Wichtigkeit für die Breisgauer. Auch sein Teamkollege Matthias Ginter (32) ist im Team der Runde. Es ist die vierte Nominierung für den Deutschen.

Vier Bundesliga-Profis gehören dagegen erstmals zur besten Elf des Wochenendes: Andrej Ilic, Andras Schäfer (beide Union Berlin), Christian Eriksen (Wolfsburg) und Sander Tangvik (HSV). Komplettiert wird die «Kicker»-Elf der Runde von HSV-Verteidiger Nicolas Capaldo, Kevin Diks (Mönchengladbach), Tom Bischof (Bayern München) und Jonathan Burkhardt (Eintracht Frankfurt).

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen