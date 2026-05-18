Nati-Star schafft es in letzte Top-Elf der Bundesliga-Saison

Darum gehts
- Harry Kane ist zum 12. Mal in der «Kicker»-Elf
- Johan Manzambi erhält dritte Nominierung für Top-Team
- Vier Bundesliga-Spieler sind erstmals Teil der Top-Elf
Bayerns Starstürmer Harry Kane (32) macht am letzten Bundesliga-Wochenende das Dutzend voll. Nein, nicht bei der Anzahl Tore – davon stehen drei Dutzend in der Statistik des Engländers –, sondern bei der Anzahl Nominierungen für die «Kicker»-Elf des Spieltags. Zum zwölften Mal ist Kane im Top-Team der Runde des Fussballmagazins dabei. Und das bei 31 Spielen, die er absolviert hat.
Zum dritten Mal hat es Johan Manzambi (20) in die Elf des Spieltags geschafft. Der Schweizer Natispieler steuert beim 4:1-Sieg der Freiburger gegen Leipzig einen Assist bei und unterstreicht einmal mehr seine Wichtigkeit für die Breisgauer. Auch sein Teamkollege Matthias Ginter (32) ist im Team der Runde. Es ist die vierte Nominierung für den Deutschen.
Vier Bundesliga-Profis gehören dagegen erstmals zur besten Elf des Wochenendes: Andrej Ilic, Andras Schäfer (beide Union Berlin), Christian Eriksen (Wolfsburg) und Sander Tangvik (HSV). Komplettiert wird die «Kicker»-Elf der Runde von HSV-Verteidiger Nicolas Capaldo, Kevin Diks (Mönchengladbach), Tom Bischof (Bayern München) und Jonathan Burkhardt (Eintracht Frankfurt).
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
34
-31
26