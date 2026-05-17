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«Einvernehmlich entschieden»
Frankfurt und Trainer Riera gehen getrennte Wege

Eintracht Frankfurt trennt sich per sofort von Trainer Albert Riera. In 14 Spielen holte er nur vier Siege, das Saisonziel wurde verpasst. Auch Konflikte abseits des Platzes belasteten die Zusammenarbeit.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Frankfurt und Trainer Albert Riera gehen ab sofort getrennte Wege.
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Andri BäggliRedaktor Sport

Nur einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spiel trennt sich Frankfurt von Trainer Albert Riera (44). Die Eintracht hat das europäische Geschäft und damit das Saisonziel knapp verpasst. In 14 Spielen unter Riera holte Frankfurt nur vier Siege und fünf Unentschieden. Dazu gab es auch immer wieder abseits des Platzes Konflikte. So etwa wie nach einer Pressekonferenz, als der Spanier gegen die Medien wetterte. Auch soll er einige Spieler gegen sich aufgebracht haben. Mit ihm gehen auch die Assistenztrainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti.

Nun hat man sich bei den Hessen auf eine Trennung geeinigt. In einem Statement sagt Sportvorstand Markus Krösche: «Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit grossem Fleiss und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt.» Weiter heisst es: «Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.»

Riera selbst sagt zu seiner Entlassung: «Der Klub und ich haben einvernehmlich entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen. Ich hatte das Gefühl, den Klub und die Spieler schützen zu müssen, und ich würde jederzeit wieder genauso handeln.» 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
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