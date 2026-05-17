Frankfurt und Trainer Riera gehen getrennte Wege

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nur einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spiel trennt sich Frankfurt von Trainer Albert Riera (44). Die Eintracht hat das europäische Geschäft und damit das Saisonziel knapp verpasst. In 14 Spielen unter Riera holte Frankfurt nur vier Siege und fünf Unentschieden. Dazu gab es auch immer wieder abseits des Platzes Konflikte. So etwa wie nach einer Pressekonferenz, als der Spanier gegen die Medien wetterte. Auch soll er einige Spieler gegen sich aufgebracht haben. Mit ihm gehen auch die Assistenztrainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti.

Nun hat man sich bei den Hessen auf eine Trennung geeinigt. In einem Statement sagt Sportvorstand Markus Krösche: «Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit grossem Fleiss und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt.» Weiter heisst es: «Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.»

Riera selbst sagt zu seiner Entlassung: «Der Klub und ich haben einvernehmlich entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen. Ich hatte das Gefühl, den Klub und die Spieler schützen zu müssen, und ich würde jederzeit wieder genauso handeln.»