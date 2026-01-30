DE
Aktuell in Slowenien tätig
Ein Spanier wird ab Montag neuer Cheftrainer bei Frankfurt

Albert Riera wird neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Der Spanier war zuletzt beim slowenischen Erstligisten NK Celje tätig, wird vor dem Wechsel aber noch ein letztes Spiel mit seinem baldigen Ex-Klub bestreiten.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Albert Riera wird neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt.
Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto
Lino Dieterle

Eintracht Frankfurt hat seinen Nachfolger für den am 18. Januar entlassenen Dino Toppmöller (45) gefunden. Ab Montag wird der Spanier Albert Riera (43) beim Bundesliga-Achten übernehmen.

Aktuell ist der Spanier noch bei NK Celje tätig. Mit dem slowenischen Erstligisten befindet sich Riera aktuell auf Tabellenplatz 1, bevor er den Klub verlässt, steht am Sonntag noch das Spitzenspiel gegen Verfolger NK Maribor an – wobei Celje mit einem Sieg bereits auf 15 Punkte davonziehen könnte. Auf ausdrücklichen Wunsch wird Riera dieses Spiel noch mit dem Klub absolvieren, zu dem er im Sommer 2024 nach einem ersten Kurz-Engagement im Herbst 2023 zurückgekehrt war.

Bei der allfälligen Meisterschaft wäre Riera aber nicht mehr dabei. In Frankfurt erhält Riera einen Vertrag bis Sommer 2028. Vor seinem Engagement bei Celje war Riera in Slowenien bereits bei NK Olimpija Lubljana tätig und gewann mit dem Klub 2023 das Double. In der Saison 2023/24 trainiert er auch Girondins Bordeaux, danach wurde der französische Traditionsklub aber wegen finanzieller Probleme in die vierthöchste Spielklasse zwangsrelegiert – worauf Riera nach Slowenien zurückkehrte. Bei Frankfurt, dem Team des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda, erhält der gebürtige Mallorquiner jetzt erstmals in einer Top-5-Liga eine Chance.

In diesem Artikel erwähnt
NK Celje
NK Celje
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Bundesliga
