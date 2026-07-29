Bayern-Goalie Neuer deutet Karriereende an

Erst im Mai hat Manuel Neuer seinen Vertrag bei den Bayern noch einmal bis 2027 verlängert. Dann soll aber definitiv Schluss sein, wie der 40-Jährige im Bayern-Trainingslager ankündigt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die 21. Bundesliga-Saison, davon die 16. mit den Bayern, wird wohl die letzte von Manuel Neuer (40) sein: Der Bayern-Torhüter kündigt am Dienstag an, seine Handschuhe im nächsten Sommer definitiv an den Nagel hängen zu wollen.

Seine Rücktrittspläne gibt der mehrfache Welttorhüter im Trainingslager der Bayern am Tegernsee bekannt. «Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre», antwortet Neuer auf die Frage eines Reporters, ob er seinen bis im Sommer 2027 laufenden Vertrag verlängern oder dann abtreten will.

Und offenbart gleichzeitig, dass er zum Ende der letzten Saison schon intensiv mit dem Gedanken gespielt hat, es mit dem Fussballspielen sein zu lassen: «Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spass. Wir haben immer die Möglichkeit, um alle Titel zu spielen.» Dies sei letztendlich ausschlaggebend gewesen, noch einmal eine Saison anzuhängen – seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat Neuer nach einer verletzungsbedingt nicht ganz unkomplizierten Saison aber erst im vergangenen Mai.

DFB-Rücktritt bereits erfolgt

Mit Neuer tritt einer der grössten Torhüter aller Zeiten ab. Seit seinem Bundesliga-Debüt im August 2006 bestritt er 545 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse – Rekord-Keeper Oliver Kahn (57/557 Spiele) dürfte er bis zum Ende seiner Laufbahn noch überholen. In seinen bisherigen 20 Saisons kürte er sich 13-mal zum deutschen Meister und siebenmal zum DFB-Pokalsieger – beides Rekorde. Dazu kommen zwei Triumphe in der Champions League. Für seine Leistungen ist er zwischen 2013 und 2020 insgesamt fünfmal als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet worden.

Seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft hat der Weltmeister von 2014 bereits nach dem blamablen WM-Aus der DFB-Elf im Sechzehntelfinal gegen Paraguay beendet. Nun wird bald ganz Schluss sein – wobei die Chancen, dass Neuer beim Serienmeister aus München mit mindestens einem Titelgewinn abtreten wird, gross sind.