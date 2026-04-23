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RTL übernimmt Sky definitiv
«Es gibt so viele Bundesliga-Spiele im Free-TV wie nie zuvor»

RTL übernimmt Sky Deutschland für 150 Millionen Euro. Ab der nächsten Bundesliga-Saison soll es deshalb bis zu zehn Spiele gratis im Free-TV geben.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Transferhammer im deutschen TV-Markt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • RTL übernimmt Sky Deutschland für 150 Millionen Euro, EU stimmt zu
  • Bis zu zehn Bundesliga-Spiele künftig gratis im Free-TV verfügbar
  • Fusion macht RTL mit zwölf Millionen Abos zur Nummer drei in Deutschland
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Andri BäggliRedaktion Sport

Bereits im vergangenen Sommer sorgte der TV-Hammer, dass RTL den Pay-Anbieter Sky Deutschland übernimmt, für Schlagzeilen. Damals musste der Deal noch von der EU-Kommission abgenommen werden – nun gibt es grünes Licht. 150 Millionen Euro bezahlt RTL für die Übernahme. Weitere 377 Millionen könnten dazukommen, sollte der RTL-Aktienkurs auf über 70 Euro steigen (aktuell 38,05 Euro).

Damit verändert sich für die Bundesliga-Fans einiges. Bisher hat Sky ein Bundesliga-Spiel pro Hin- und Rückrunde ans Free-TV sublizenziert. Wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet, soll sich das nun ändern. Neu sollen bis zu zehn Spiele gratis zu sehen sein. Ebenfalls wird es ab kommender Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals auch mit einem RTL+-Abo zu sehen geben.

RTL-CEO versteht Fan-Frustration

«Die Menschen haben eine gewisse Frustration durch den Abo-Dschungel, den es im Moment gibt. Mit unserem Angebot haben wir die einzigartige Möglichkeit, für jeden Geldbeutel etwas anzubieten – klar, einfach, übersichtlich und attraktiv», sagt RTL-CEO Stephan Schmitter gegenüber der «Bild».

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Der 51-Jährige stellt aber klar, dass Sky weiterhin bestehen bleibt: «Wichtig ist: Sky ist und bleibt die Heimat der Bundesliga. Aber wir möchten alle Deutschen wieder mehr an der Bundesliga teilhaben lassen. Es werden so viele Spiele wie nie zuvor im Free-TV zu sehen sein! Wir werden die Möglichkeiten der Rechtepakete für alle Zuschauer so gut es geht ausnutzen und werden den Fans sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga grosse Fussball-Abende bieten.»

Angriff auf Amazon und Co.

Für die aktuelle Saison gibt es noch keine Änderungen für die bestehenden Kunden. Die Abo-Modelle bleiben vorerst so, wie sie sind. Spätestens zum Start der neuen Spielzeit soll sich dies aber ändern und die Fans sollen neue Auswahlmöglichkeiten erhalten.

Durch die Übernahme startet RTL einen Angriff auf andere Streaminganbieter. Amazon und Netflix zeigen immer mehr Sportevents live, nun mischt auch RTL endgültig mit den grossen Konzernen mit. Mit rund 12 Millionen Abonnenten ist das Fusionsunternehmen die Nummer drei im deutschen Streamingmarkt.

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19
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Relegation Play-Offs
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