Sky wird von RTL aufgekauft, wie die Unternehmen am Freitag bestätigen.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Grosser TV-Deal: RTL kauft Sky. Sowohl das Geschäft in Deutschland als auch jenes in der Schweiz und in Österreich geht zu RTL über. Beide Unternehmen bestätigen den Deal am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung. Kostenpunkt: 150 Millionen Euro. Bis zu 377 Millionen Euro könnten in den Folgejahren dazukommen, falls die RTL-Aktie dereinst 70 Euro wert ist. Aktuell beläuft sich der RTL-Aktienkurs auf 31.70 Euro.

«Der Erwerb von Sky Deutschland ist für RTL eine einmalige Gelegenheit: Wir bringen zwei grosse europäische Medienmarken zusammen und schaffen eine führende Streaming- und TV-Plattform», sagt RTL-CEO Stephan Schmitter. Und weiter: «RTL steht für grosse Shows und Sport-Highlights, unabhängigen Journalismus und die beliebtesten Reality-Formate. Sky ist in Deutschland als Heimat der Bundesliga und Formel 1 die klare Nummer eins im Sport und steht für weltweit beliebte Filme und Serien.»

11,5 Millionen zahlende Abonnenten

Der Deal hat also auch Implikationen für Sport- und Serienfans in der Schweiz. Hierzulande kam Sky im Jahr 2023 laut Schätzungen auf rund 400'000 Zuschauer. Laut RTL gibts nach dem Zusammenschluss in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) rund 11,5 Millionen zahlende Abonnenten.

In den kommenden Tagen wird der Deal bei der Europäischen Kommission angemeldet. Nach dem Vollzug soll RTL-Chef Stephan Schmitter CEO des gemeinsamen Unternehmens werden.