Der beliebte deutsche Sportjournalist Ulrich Potofski ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Nach einer schweren Krankheit und mehreren Spitalaufenthalten verstarb er am Sonntag. Potofski war eine bekannte Stimme in der Bundesliga-Berichterstattung bei Sky.

Seit 2019 produzierte er täglich den Podcast «Herz, Seele, Ball»

Grosse Trauer in Deutschland. Die Reporter-Legende Ulrich «Ulli» Potofski ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Wie die «Bild» berichtet, erlag er am Sonntag einer schweren Krankheit. Potofski war eine bekannte Stimme in der deutschen Sportberichterstattung und hatte zuletzt in seinem Podcast «Herz, Seele, Ball» offen über Spitalaufenthalte gesprochen.

Seine Karriere begann er in den 1980er-Jahren bei RTL, wo er bis 2006 tätig war. Von 1988 bis 1992 moderierte Potofski die Fussballsendung «Anpfiff» ehe er 2006 zu Sky (damals Premiere) wechselte und zu einem wichtigen Teil der Bundesliga- und DFB-Pokal-Berichterstattung wurde. Ursprünglich plante er, seine Karriere 2023 zu beenden, verlängerte seinen Vertrag dann aber doch.

Seit 2019 produzierte Potofski täglich den Podcast «Herz, Seele, Ball». In der letzten von ihm selbst aufgenommenen Folge teilte er seinen Zuhörern mit: «Ich bin wieder in meinem Spital gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt. Und Herz, Seele, Ball macht weiter.» Die folgenden Episoden wurden von seinem Kollegen Christian Sprenger aufgenommen, der bereits seit Mitte Mai wiederholt eingesprungen war.

Im Mai mehrere Tage im Spital

Bereits im Mai hatte Potofski einen mehrtägigen Spitalaufenthalt in seinem Podcast erwähnt, ohne Details zu nennen. Vor rund vier Wochen postete er auf Instagram noch ein Foto mit seiner Lebensgefährtin Nadja und schrieb dazu: «In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke – auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht!!!»

Dazu wird es nun leider nicht mehr kommen. Stattdessen muss sie sich von ihrer grossen Liebe verabschieden. Und der deutsche Sportjournalismus verliert eine prägende Stimme, die über Jahrzehnte hinweg die Fussballberichterstattung mitgestaltet hat.