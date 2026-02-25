DE
FR
Nach wildem Gerücht um Atlético-Coach Simeone
Das sind die dienstältesten Trainer der Top-5-Ligen Europas

Gerüchten zufolge endet kommenden Sommer eine Ära. Der Cheftrainer von Atlético Madrid, Diego Simeone, könnte den Verein nach über 14 Jahren verlassen. In den fünf Top-Ligen Europas steht nur ein Trainer noch länger im Amt.
Publiziert: 11:21 Uhr
|
Aktualisiert: 11:24 Uhr
1/7
Der dienstälteste Trainer der Premier League: Pep Guardiola.
Foto: IMAGO/Every Second Media

  • Diego Simeone könnte Atlético Madrid nach Saisonende Richtung Inter Mailand verlassen
  • Frank Schmidt ist mit über 18 Jahren Amtszeit dienstältester Trainer der Top-5-Ligen Europas
  • Kein Serie-A-Trainer ist länger als zwei Jahre im Amt
Davide Malinconico

Seit 2011 ist Diego Simeone (55) Trainer von Atlético Madrid und somit Dienstältester der spanischen LaLiga. Gemäss dem spanischen Portal «El Chiringuito» ist nach Ablauf dieser Saison Schluss, der Argentinier soll die Colchoneros trotz Vertrag bis 2027 Richtung Inter Mailand verlassen. Nach über 14 Jahren beim gleichen Verein würde dieser Wechsel das Ende einer Ära bedeuten. In den Top-5-Ligen Europas ist eine solch lange Dienstzeit Mangelware; nur ein Coach steht noch länger im Amt. Blick zeigt einen Überblick.

Bundesliga

Frank Schmidt (52) vom 1. FC Heidenheim ist seit über 18 Jahren im Amt des Tabellenletzten der Bundesliga und somit der dienstälteste Trainer aller Top-5-Ligen Europas. Schmidt hat auch den Rekord als der am längsten im Amt gebliebene Cheftrainer im deutschen Fussball inne und besitzt bei Heidenheim noch einen Vertrag bis 2027. Der nach Schmidt dienstälteste Coach der Bundesliga ist mit knapp drei Jahren Sebastian Hoeness (43) vom VfB Stuttgart, der Neffe von Bayern-Legende Uli Hoeness (74).

Premier League

Star-Trainer Pep Guardiola (55) führt in dieser Statistik die Rangliste der Premier League klar an. Seit Sommer 2016 und somit über 9,5 Jahre steht der Spanier schon bei Manchester City an der Seitenlinie. Er verfügt zwar noch über einen Vertrag bis 2027, ob er diesen tatsächlich erfüllt, ist zurzeit fraglich: Die Gerüchte um seinen Abgang im kommenden Sommer halten seit Wochen an. An zweiter Position steht Mikel Arteta (43), der zwischen 2016 und 2019 als Co-Trainer zum Staff Guardiolas bei Man City gehörte, und nun schon seit mehr als sechs Jahren die Chefposition bei Liga-Konkurrent Arsenal besetzt.

Serie A

Ganz anders sieht es in der italienischen Serie A aus. Kein Trainer der 20 Mannschaften steht seit mehr als 2 Jahre beim jeweiligen Verein unter Vertrag. Der dienstälteste Cheftrainer ist der ehemalige Sion-Coach Fabio Grosso (48), der seit einem Jahr und acht Monaten bei der US Sassuolo tätig ist. Grosso, der im WM-Final von 2006 gegen Frankreich den entscheidenden Elfmeter für Italien verwandelte, hat beim Verein aus der Region Emilia-Romagna noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Nur zwei Tage weniger lang im Amt ist Vincenzo Italiano (48), der Trainer des amtierenden Cup-Siegers FC Bologna.

Ligue 1

In der französischen Ligue 1 wurden in dieser Saison bereits acht Trainerwechsel vorgenommen. Der dienstälteste seines Metiers ist Christophe Pélissier (60), der seit drei Jahren und drei Monaten Trainer von Abstiegskandidat AJ Auxerre ist. Éric Roy (58), Coach des letztjährigen Champions-League-Teilnehmers Stade Brest, liegt mit drei Jahren und einem Monat knapp dahinter. Der legendäre Trainer Guy Roux (87), der ebenfalls bei Auxerre tätig war, bleibt in dieser Statistik unantastbar. Abgesehen von kleineren Unterbrechungen trainierte der Franzose den burgundischen Verein von 1961 bis 2005 (von 1964 bis 2000 durchgehend) und führte ihn in der Saison 1995/1996 zum einzigen Meistertitel seiner Vereinsgeschichte.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
23
64
60
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
23
27
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
23
19
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
23
12
43
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
22
15
39
7
SC Freiburg
SC Freiburg
23
-3
33
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
23
-3
31
9
Union Berlin
Union Berlin
23
-8
28
10
FC Augsburg
FC Augsburg
23
-13
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
1. FC Köln
1. FC Köln
23
-6
24
13
FSV Mainz
FSV Mainz
23
-12
22
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
23
-13
22
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
23
-16
20
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
23
-18
20
17
Werder Bremen
Werder Bremen
23
-21
19
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
23
-29
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
