Petar Djordjevic

Pep Guardiola (55) steht bereits beinahe zehn Jahre bei Manchester City an der Seitenlinie. Der Spanier trat seine Amtszeit im Sommer 2016 an und verfügt noch über einen Vertrag bis 2027. Doch es kommen immer wieder Gerüchte auf, dass Guardiola die Skyblues schon nach der laufenden Saison verlassen könnte. Gemäss dem «Telegraph» stünde City vor einem tiefgreifenden Umbruch. Der Verein soll demnach bereits eine Wunschliste an Nachfolgern erstellt haben, um sich auf dieses Szenario vorzubereiten. Drei Kandidaten stehen dem Bericht zufolge in der engeren Auswahl.

Enzo Maresca (45) sei gemäss «Sport Bild» die offensichtlichste Option. Der Italiener stand zuletzt für den FC Chelsea an der Seitenlinie, ehe er im Januar entlassen wurde. Maresca trainierte bereits die U23 der Citizens und war später Assistent unter Guardiola. In dieser Rolle gewann er die Klub-WM und verhalf zum Titel in der Champions League.

Guardiola-Landsmann Xabi Alonso (44) soll ebenfalls eine Option für City sein. Bei Real Madrid konnte der Spanier nicht überzeugen und steht nach 34 Pflichtspielen ohne Amt da. Laut «Sport Bild» geniesst der Leverkusen-Meistertrainer trotzdem ein hohes Ansehen bei den Klubverantwortlichen. Er werde ohnehin als heisse Aktie auf dem Trainermarkt gehandelt. Seine Vergangenheit als Spieler bei Ligakonkurrent Liverpool könnte eine Verpflichtung des ehemaligen Leverkusen-Coaches erschweren.

Der ehemalige Barça-Spieler Cesc Fabregas (38) kennt die Premier League durch seine Zeit bei Arsenal und Chelsea sehr gut. Bei Como leistet der Spanier derzeit überzeugende Arbeit als Trainer. Er liegt mit seinem Verein in der Serie A aktuell auf dem 6. Rang und wird als dritter potenzieller Kandidat bei City gehandelt.

Kommt Kompany zurück?

Verschiedenen Medienberichten zufolge steht auch Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) als möglicher Guardiola-Erbe im Raum. Die Chance auf einen Wechsel gilt jedoch als äusserst gering und könnte eher dem Wunschdenken der City-Fans zugeordnet werden. Der Belgier gewann mit den Skyblues unter anderem vier Meistertitel, absolvierte 360 Pflichtspiele und führte den Verein zeitweise als Kapitän an. Er steht jedoch aktuell nicht zur Auswahl, denn Kompany steht nach einer Vertragsverlängerung bis 2029 bei den Bayern an der Seitenlinie.

