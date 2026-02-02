Stefan Ortega spielt bei Manchester City keine Rolle mehr. Nun nimmt der Goalie bei Nottingham eine neue Herausforderung an.

Darum gehts Stefan Ortega (33) wechselt von Manchester City zu Nottingham Forest

Ortega gewann 2022/2023 das Triple, kam in der laufenden Saison aber nicht zum Einsatz

Ablösesumme beträgt umgerechnet 530 Tausend Franken laut Medienberichten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Petar Djordjevic

Ex-Bielefelder Stefan Ortega (33) wechselt innerhalb der Premier League zu Nottingham Forest. Der Torhüter stiess in der Saison 2022/23 von Arminia Bielefeld zu Manchester City, wo er insgesamt 56 Pflichtspiele absolvierte und in seiner ersten Saison das Triple mit den Citizens gewann.

In der laufenden Kampagne kam der deutsch-spanische Doppelbürger jedoch nicht zum Einsatz und spielte bei City-Trainer Pep Guardiola (55) nur die dritte Geige. Er soll sich bereits nach einer neuen Herausforderung umgesehen haben. Darunter sei auch eine Rückkehr in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen erwogen worden. Nun sichern sich die «Tricky Trees» die Rechte am Torhüter und bezahlen Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von umgerechnet 530’000 Franken.

«Ich habe meine Zeit bei Manchester City sehr genossen», sagte Stefan Ortega zum Abschied. Er verlasse den Klub «als besserer Torhüter» und blicke auf eine «prägende und erfolgreiche Phase» zurück.

Citys Sportdirektor Hugo Viana würdigte die Bedeutung des Deutschen für die Erfolge des Klubs. «Ohne ihn wäre vieles von dem, was City in dieser Zeit erreicht hat, nicht möglich gewesen», sagte Viana.