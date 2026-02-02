Darum gehts
- Stefan Ortega (33) wechselt von Manchester City zu Nottingham Forest
- Ortega gewann 2022/2023 das Triple, kam in der laufenden Saison aber nicht zum Einsatz
- Ablösesumme beträgt umgerechnet 530 Tausend Franken laut Medienberichten
Ex-Bielefelder Stefan Ortega (33) wechselt innerhalb der Premier League zu Nottingham Forest. Der Torhüter stiess in der Saison 2022/23 von Arminia Bielefeld zu Manchester City, wo er insgesamt 56 Pflichtspiele absolvierte und in seiner ersten Saison das Triple mit den Citizens gewann.
In der laufenden Kampagne kam der deutsch-spanische Doppelbürger jedoch nicht zum Einsatz und spielte bei City-Trainer Pep Guardiola (55) nur die dritte Geige. Er soll sich bereits nach einer neuen Herausforderung umgesehen haben. Darunter sei auch eine Rückkehr in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen erwogen worden. Nun sichern sich die «Tricky Trees» die Rechte am Torhüter und bezahlen Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von umgerechnet 530’000 Franken.
«Ich habe meine Zeit bei Manchester City sehr genossen», sagte Stefan Ortega zum Abschied. Er verlasse den Klub «als besserer Torhüter» und blicke auf eine «prägende und erfolgreiche Phase» zurück.
Citys Sportdirektor Hugo Viana würdigte die Bedeutung des Deutschen für die Erfolge des Klubs. «Ohne ihn wäre vieles von dem, was City in dieser Zeit erreicht hat, nicht möglich gewesen», sagte Viana.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
24
4
36
8
FC Fulham
24
-1
34
9
Everton FC
24
-1
34
10
Newcastle United
24
0
33
11
FC Sunderland
23
-2
33
12
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8