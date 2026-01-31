Schafft YB gegen den FCZ den Turnaround? Am Sonntagnachmittag kommts zum Duell (16.30 Uhr). Nach dem bitteren Europa-K.o. in letzter Minute geben bei den Bernern Transfersignale neue Hoffnung. Das YB-Inside.

Darum gehts Wie hat YB das bittere Europa-League-Aus verarbeitet?

YB hat in dieser Saison bereits 45 Gegentore kassiert

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Was für eine bittere Woche für YB! Und diesmal ist es kein nationales Trauma – Stichworte GC, Lausanne und Thun – das den gefallenen Titelfavoriten unendliche Schmerzen bereitet, sondern ein Bundesligist, mit dem man gut befreundet ist. Die Berner spielen in Stuttgart nach einem Monumental-Fehlstart ein starkes Spiel, das sie gewinnen müssten. Zwingend. Und erleiden am Ende Schiffbruch in Form des Stuttgarter Siegtors in der 90. Minute. YB ist draussen. Und die Enttäuschung ist riesig. Da ist dann nicht mehr viel mit Positives ins nächste Spiel mitzunehmen, wenn der Frust derart gewaltig ist. Aber gut: Jetzt hat YB nur noch einen Fokus. Europa League und Cup sind Geschichte.

Die grosse Frage

Die ist ganz banal: Gelingt YB der erste Sieg 2026, der erste in der Meisterschaft nach vier Niederlagen? Vier Schlappen in Serie sind schon jetzt Super-League-Rekord für YB. Fünf würde die Serie in noch historischere Dimensionen lenken.

Gesagt ist gesagt

«Das machen wir seit Wochen und Monaten, uns an den positiven Sachen festhalten und hoffen, dass wir dann im nächsten Match dasselbe zeigen können. Wir sind es langsam müde, immer die Moral hervorzuheben, die wir europäisch zeigen. Doch jetzt bleiben die positiven Dinge in Stuttgart. Wir sind draussen. Aber wir sind uns alle bewusst, dass in der Liga nun eine Reaktion kommen muss. Am Ende gibt es nur etwas, das wichtig ist: das Resultat! Von den anderen Sachen kann man sich nichts kaufen.» Gezeichnet: Ein frustrierter YB-Captain Loris Benito nach dem Hammerschlag in Stuttgart.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Wüthrich, Lauper, Benito; Fernandes, Gigovic; Males, Sanches, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Hadjam, Andrews, Colley, Conte sind verletzt. Mambwa ist gesperrt.

Neben dem Platz

Es geht was in Sachen Transfers bei YB. So wie man das angekündigt hat. Es soll ein neuer Linksverteidiger kommen, doch es wird nicht die Rückkehr von Ulisses Garcia (30) sein. Der Genfer, der bei Marseille zuletzt keine Rolle mehr spielte, dürfte leihweise zu Serie-A-Klub Sassuolo wechseln. Zu den Bernern stossen soll der serbische Youngster Stefan Bukinac. Der aktuelle U21-Nationalspieler soll laut dem serbischen Portal «Mozzart Sport» zwei Millionen Euro kosten und in diesen Tagen unterschreiben. Ein weiterer Kandidat ist der erfahrene Spanier Loïc Williams (24) von Zweitligist Granada. In Spanien wird kolportiert, das YB bereits drei Angebote abgegeben habe, das letzte über zwei Millionen Euro. Interesse am polyvalenten Defensivmann (Innen- und Rechtsverteidiger sowie Sechser) sollen auch Saint-Etienne und die Colorado Rapids aus der MLS haben.

Hast du gewusst, ...

... dass YB die letzten beiden Super-League-Duelle gegen den FCZ gewann? Das waren so viele wie in den 13 Begegnungen zuvor zusammen, wo es neben den beiden Siegen sechs Unentschieden und fünf Niederlagen gab.

... dass die Berner in der laufenden Saison bereits 45 Gegentore kassiert haben. Das sind mindestens neun mehr als zu diesem Zeitpunkt in jeder anderen Super-League-Saison der Klubgeschichte.

Aufgepasst auf

Armin Gigovic (23). Der Bosnien-Schwede brachte im Schwabenland mit seiner Dynamik in der Offensive deutlich mehr als Rayan Raveloson und schoss das wunderschöne 1:2. Aber vielleicht spielt ja wieder Rayan Raveloson von Beginn weg. Der Madagasse hatte gegen den VfB rotgesperrt zuschauen müssen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. Keller 4,0

2. Hadjam 3,9

3. Fassnacht 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder. VAR ist Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Der FCZ wechselt den Torhüter und ist weiter auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Derweil witzelt Legende Roberto Donadoni über sein Engagement bei den Zürchern. Hier erscheint das FCZ-Inside.

22 Runde

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18 Uhr

Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr

So., Basel – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

