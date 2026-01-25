Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die Offensivwerte sind nicht einmal so schlecht: 21 Schüsse, mehr als Thun. Sieben davon gehen aufs Tor. Doch richtig gefährlich sind nur wenige. Es gibt sie schon: In der 52. Minute zum Beispiel feuert Sanches beim Stand von 0:1 einen flachen Ball Richtung Thun-Goal, der genau neben dem Pfosten einschlagen würde – doch Thun-Goalie Steffen kratzt den Ball von der Linie. Sanches ist die Ausnahmeerscheinung im Team der Stadtberner, das direkt nach der Pause auseinanderfällt. Der Romand bringt immer wieder Zug ins Spiel, kurbelt die Offensive an, dribbelt, kommt zu Abschlüssen. Letztlich ist aber auch er glücklos. Schwach und instabil ist die YB-Abwehr, die die Gegentore 42, 43, 44 und 45 hinnehmen muss. Sowohl Lauper als auch Wüthrich patzen, klären ungenügend, heben das Abseits auf, lassen sich austanzen. Und so weiter.

Hinweis Auswechslungen: Zoukrou (ab 34. für Andrews), Virginius (ab 60. für Fernandes) – Pech (ab 76. für Raveloson), Gigovic (ab 76. für Lauper), Sergio Cordova (ab 76. für Monteiro), alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Wieder eine solidarische Leistung, bei der niemand abfällt. Alle haben ihren Anteil beim vierten Sieg in Serie – dem 15. Vollerfolg des Aufsteigers in dieser Saison. Imeri schreit nach der hervorragenden Leistung im Stadionbauch vor den Journalisten seine Freude heraus. Den Sechser macht er aber unter anderem wegen seiner dreisten Schwalbe zunichte, bei der er verwarnt wird. Rastoder ist nahe am Sechser, dafür aber in der ersten Halbzeit zu wenig auffällig. Goalie Steffen verdient sich vor allem mit seiner Riesenparade gegen Sanches (52.) eine Top-Note. Beim Gegentor in der ersten Halbzeit wehrte er noch unvorteilhaft nach vorne ab – aber dieses Tor wurde aberkannt. Ebenfalls im Rampenlicht: Der auf den ersten Blick jeweils weniger auffällige Este Mattias Käit. Nun feiert er seine Torpremiere für den FC Thun.

Hinweis Auswechslungen: Montolio (ab 68. für Heule), Roth (ab 68. für Meichtry), Franke (ab 79. für Imeri), Dähler (ab 86. für Rastoder), Rupp (ab 86. für Käit), alle zu kurz für eine Bewertung.

