Madrid statt Istanbul
Atlético schnappt Fenerbahce Stürmer vor der Nase weg

Lange wurde Ademola Lookman mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht. Doch dann grätscht Atlético Madrid dazwischen – und lotst den Stürmer in die spanische Hauptstadt.
Publiziert: 08:25 Uhr
|
Aktualisiert: 08:31 Uhr
In 137 Spielen für Atalanta Bergamo erzielte Ademola Lookmann 55 Tore.
Foto: Getty Images
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach dreieinhalb Jahren verlässt Ademola Lookman Atalanta Bergamo und wechselt zu Atlético Madrid nach Spanien. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Dass der Nigerianer in Spanien landet, kommt eher überraschend, wurde in den Tagen vor der Atlético-Meldung doch intensiv über einen Wechsel zu Fenerbahce Istanbul berichtet. Der Klub aus der türkischen Metropole soll ein Angebot in ähnlicher Höhe wie die Madrilenen abgegeben haben, Lookman entschied sich jedoch für den spanischen Topklub. Die offizielle Verkündung des Neuzugangs wird am Montag erwartet.

Rund 35 Millionen Euro erhalten die Norditaliener. Weil sich RB Leipzig im Sommer 2022 beim Verkauf von Lookman eine Klausel zusichern liess, sollen gemäss der deutschen «Bild» rund 3,5 Millionen Euro in die Kassen der Sachsen fliessen. Der 28-Jährige kam 2018 von Everton zu Leipzig, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Erst bei Atalanta gelang dem schnellen Stürmer der Durchbruch – auch zum Leidwesen von Granit Xhaka (33) und Bayer Leverkusen. Im Final der Europa League 2024 schoss er das Team um den Nati-Captain mit einem Hattrick im Alleingang ab und verhinderte so das Bayer-Triple.

Neben Lookman verstärkt sich Atlético auch mit Obed Vargas. Der 20-jährige US-Mittelfeldspieler wechselt vom MLS-Klub Seattle Sounders nach Madrid. Noch ist nicht klar, ob Vargas bei Atlético bleibt oder direkt weiterverliehen wird.

