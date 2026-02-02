Manchester City holt Sverre Nypan von Middlesborough zurück. Der Norweger soll in die erste Mannschaft der Skyblues integriert werden.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Manchester City hat im Kampf um die englische Meisterschaft am Wochenende gegen Tottenham wichtige Punkte liegen lassen. Mittlerweile liegt das Team von Pep Guardiola sechs Zähler hinter Leader Arsenal. Um die Offensive zu verstärken, hat man im Winter bereits Antoine Semenyo von Bournemouth verpflichtet.

Jetzt haben die Skyblues auch Sverre Nypan von seiner Leihe zu Middlesbrough zurückbeordert. Der 19-Jährige kam in der Hinrunde auf 20 Einsätze in der zweiten englischen Liga, einen Skorerpunkt konnte er bisher nicht verbuchen. Bei City sei man mit seiner Entwicklung dennoch so zufrieden, dass man den Norweger nun in die erste Mannschaft integrieren möchte.

Nypan gilt als Supertalent, vor seinem Wechsel im Sommer für 15 Millionen Euro zu City war die gesamte Elite des europäischen Klubfussballs hinter dem Mittelfeldspieler her. Bei seinem Jugendklub Rosenborg debütierte er 2022 mit 15 Jahren in der norwegischen Eliteserien. Bei ManCity wartet er jedoch noch auf seinen ersten Einsatz, in der Rückrunde wird es wohl zu seinem Premier-League-Debüt kommen.

