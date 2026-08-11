Beim FC Schalke 04 erlebt Loris Karius derzeit seinen zweiten Frühling. Doch der Weg zurück an die Spitze war für den deutschen Torhüter hart: Nach dem Champions-League-Final 2018 mit dem FC Liverpool erhielt er sogar Morddrohungen und benötigte Polizeischutz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach CL-Final 2018: Morddrohungen und Polizeischutz für den Torhüter

Frustrierende Leihstationen und der Absturz in die Vereinslosigkeit.

Nun feiert der 33-Jährige auf Schalke als Aufstiegsheld seinen zweiten Frühling.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Loris Karius (33) erlebt mit Schalke 04 gerade seinen zweiten Frühling: In der vergangenen Saison feierte er mit den Königsblauen die Rückkehr in die Bundesliga. Doch der Weg zurück an die Spitze war hart für ihn. Im Podcast «TOMorrow» blickt der deutsche Torhüter nun auf den Tiefpunkt seiner Karriere zurück: den Champions-League-Final 2018. Damals, noch im Trikot des FC Liverpool, erlitt er gegen Real Madrid eine Gehirnerschütterung und patzte anschliessend doppelt. Im Gespräch packt Karius nun über Morddrohungen, Polizeischutz und die harten Jahre danach aus.

«Ich hatte damals wirklich ein paar Tage Polizeischutz»

Der FC Liverpool verlor den Champions-League-Final 2018 (1:3), und Loris Karius war mit seinen zwei Fehlern mitschuldig daran. Nach dem Spiel stellte er sich den Journalisten und entschuldigte sich bei den Fans sowie beim Verein. Dennoch blieb die Zeit danach ungemütlich für den 33-Jährigen: «Ich hatte damals wirklich ein paar Tage Polizeischutz vor dem Haus. Ich habe die Drohungen nicht gelesen, aber es waren Morddrohungen gegen mich und die Familie, was die Polizei so ernstgenommen hat, dass die dann halt bei mir 24 Stunden Wache gestanden haben. Das ist auch nicht so geil, wenn du siehst, dass die Polizei bei dir stehen muss.»

Nach dem Final spielte Loris Karius kein einziges Mal mehr für Liverpool. Zunächst wurde er in die Süper Lig zu Beşiktaş Istanbul ausgeliehen. «Diese Zeit war für mich sehr hart und ich habe schon ein bisschen die Lust am Fussball verloren und konnte meine Leistungen oft nicht abrufen», sagt Karius weiter. Die nächsten Stationen waren Union Berlin und Newcastle, bei denen der Torhüter nie mehr wirklich auf sein altes Level kam. Danach folgte eine Zeit, die irgendwie absehbar war: Karius war für ein halbes Jahr vereinslos und entdeckte in dieser Phase seine Liebe zur Mode.

Neuanfang auf Schalke

Und es ging auch wieder aufwärts. Im Januar 2025 unterschrieb er einen Vertrag beim FC Schalke 04. Ziemlich rasch wurde er die Nummer eins und gab diesen Posten nicht mehr her. Beim Wiederaufstieg in die Bundesliga 2026 spielte Karius eine entscheidende Rolle und wurde in Gelsenkirchen schnell zum Fanliebling. Der FC Schalke 04 hatte in der letzten Saison mit nur 31 Gegentoren die beste Defensive, und Karius spielte in 34 Spielen 14-mal zu null.