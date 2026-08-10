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Entscheidende Gespräche
Kane steht bei Bayern vor Vertragsverlängerung

Harry Kane bleibt wohl in München. Der englische Stürmer soll seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängern. Mit den Münchnern will er den Champions-League-Titel holen.
Publiziert: 10.08.2026 um 15:38 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 15:46 Uhr
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Daumen hoch: Harry Kane bleibt offenbar bei den Bayern.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Harry Kane verlängert Vertrag beim FC Bayern wohl bis 2029 in München
  • 33-jähriger Stürmer erzielte 146 Tore in 147 Spielen seit 2023
  • Kane kehrt diese Woche zurück, Champions-League-Ambitionen bestätigt
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Blick Sportdesk

Harry Kane (33) will offenbar beim FC Bayern München bleiben. Der englische Nationalspieler, der in München ins letzte Vertragsjahr geht, soll sich entschieden haben, sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister zu verlängern. Damit würde Kane auch die Spekulationen um seine Zukunft beenden, bei denen in den letzten Wochen auch eine Rückkehr nach England im Raum stand.

Während der Sommerpause soll Kane die Vereinsführung der Bayern über seinen Wunsch zum Verbleib informiert haben. Die Verhandlungen sollen dabei erfolgreich verlaufen sein. Nach den Ferien, die Kane nach der WM 2026 geniessen durfte, wird der Engländer diese Woche zum Vorbereitungstraining der Bayern zurückkehren und den neuen Vertrag offiziell unterzeichnen. Gemäss Medienberichten wird Kane bis mindestens 2029 an der Säbener Strasse bleiben.

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146 Tore in 147 Spielen

Der 33-jährige Stürmer, der 2023 von Tottenham nach München wechselte, hat in den letzten drei Spielzeiten beeindruckende Statistiken vorgelegt: 146 Tore und 33 Assists in 147 Spielen. Diese Leistungen haben ihn zu einem Schlüsselspieler für die Bayern gemacht. 

Kanes Hauptziel bleibt der Gewinn der Champions League. Mit einem nahezu unveränderten Kader gehören die Münchner auch in der kommenden Saison zu den absoluten Favoriten auf den Titel in der Königsklasse. Kanes Entscheidung, in München zu bleiben, stärkt die Ambitionen des Vereins. Und die Bayern-Fans können sich auf weitere Tore und Assists ihres Top-Stürmers freuen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «Sportal.blic.rs» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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Bayer Leverkusen
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SV 07 Elversberg
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Union Berlin
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VfB Stuttgart
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Werder Bremen
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