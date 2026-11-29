Manuel Neuer plant im Januar sein Comeback. Doch der Bayern-Keeper spricht auch offen über sein mögliches Karriereende im kommenden Sommer.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

«Es geht mir gut. Es ist geplant, dass ich im Januar wieder auf dem Platz stehe und der Mannschaft helfen kann.» Mit diesen Worten äussert sich Manuel Neuer (40) am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch zu seinem Gesundheitszustand. Anfang November hatte sich der Bayern-Keeper einen Teilriss der Sehne im rechten Fuss zugezogen. Seither fällt er aus.

Für Schlagzeilen sorgte Neuers Verletzung zuletzt allerdings auch aus einem anderen Grund. Der Torhüter reiste kurzerhand nach Brasilien und wurde dort mit einer Frau gesichtet. Seine Noch-Ehefrau Anika, mit der er erst im Spätsommer 2026 das zweite gemeinsame Kind bekommen hatte, verbrachte derweil mit den beiden Kindern die Zeit im Wochenbett.

«Hätte schon aufgehört»

Zu den privaten Schlagzeilen äussert sich Neuer vor den Fans zwar nicht. Dafür spricht er umso offener über seine Comeback-Pläne und ein mögliches baldiges Ende seiner grossartigen Profikarriere. «Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ab dem Sommer für mich persönlich weitergeht. Aber ich geniesse jetzt erst einmal sowieso das nächste halbe Jahr, wenn ich wieder fit bin», sagt der 40-Jährige.

Dabei verrät Neuer auch, dass er bereits vor einem Jahr kurz vor dem Karriereende stand. «Zu 85 Prozent hätte ich in der letzten Saison schon aufgehört. Aber weil wir so eine tolle Mannschaft haben und auch die Stimmung an der Säbener Strasse noch nie so gut gewesen ist wie jetzt – auch mit dem Trainerteam und dem Staff –, macht es einfach Spass.»

Bevor es allerdings so weit ist und sich Neuer als einer der besten Goalie der Fussballgeschichte verabschiedet, gilt sein voller Fokus dem Comeback. Im Januar will er wieder zwischen den Pfosten stehen und den Bayern helfen.