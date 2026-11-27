Darum gehts
- Joshua Kimmich muss nach seiner Kritik an der Bayern-Führung keine Geldstrafe befürchten
- Er nannte Aussagen von Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge zu Jamal Musialas Gesundheit ein No-Go
- Philipp Lahm musste 2009 nach Kritik an der Transferpolitik des FC Bayern 50'000 Euro zahlen
Joshua Kimmich (31) kann aufatmen: Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (49) schliesst eine Geldstrafe gegen seinen Captain aus. «Wir haben das nie besprochen und es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen», sagt der Österreicher laut Sport1 an der Pressekonferenz der Bayern am Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den HSV.
Er beantwortet damit eine Frage, die Fussball-Deutschland seit dem Mittwochabend umgetrieben hat: Kriegt Kimmich für seine Kritik an den Bayern-Bossen eine Busse aufgebrummt? Nach der 1:2-Niederlage der Bayern in der Champions League gegen Lille hat er Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) und Vorstandsmitglied Karl-Heinz Rummenigge (71) zu den gesundheitlichen Problemen von Jamal Musiala (23) als «absolutes No-Go» bezeichnet.
Hohe Geldstrafe für Philipp Lahm
Viele Beobachter fühlten sich an den Fall des langjährigen Bayern-Verteidigers Philipp Lahm (43) erinnert, der im Herbst 2009 die Transferpolitik seines Vereins kritisiert hatte – und anschliessend eine Strafe von 50'000 Euro bezahlen musste. Damals federführend bei der Sanktion gegen den eigenen Spieler: Hoeness und Rummenigge.
Dass Kimmich ein ähnliches Schicksal droht wie Lahm vor 17 Jahren, war aber eher unwahrscheinlich. Einerseits haben die beiden kritisierten Bosse nicht mehr die gleiche Position inne wie damals. Laut Sport1-Chefreporter und Bayern-Kenner Stefan Kumberger wäre somit Sportvorstand Max Eberl (53) für eine allfällige Sanktionierung Kimmichs zuständig gewesen – und dieser habe durchblicken lassen, in dieser Diskussion eher auf der Seite von Musiala und Kimmich zu stehen.
Dazu kommt: Bei einem Grossteil der Bayern-Fans sind die Aussagen der beiden Bayern-Bosse zu Musiala nicht gut angekommen. «Joshua Kimmich wäre dann ein Märtyrer, der für seine Gedanken, die viele Fans teilen, plötzlich selbst am Pranger landen würde», so Kumberger in seinem Podcast «Die Bayern-Woche».
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
10
20
22
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
10
6
18
7
Eintracht Frankfurt
10
-4
15
8
VfB Stuttgart
10
0
13
9
SV 07 Elversberg
10
-2
13
10
FC Augsburg
10
2
12
11
TSG Hoffenheim
10
-2
12
12
Hamburger SV
10
-14
12
13
FSV Mainz
10
-3
10
14
1. FC Köln
10
-4
10
15
SC Paderborn 07
10
-7
10
16
Schalke 04
10
-6
7
17
Union Berlin
10
-18
7
18
Borussia Mönchengladbach
10
-14
4