Am Mittwoch hat Bayerns Joshua Kimmich die eigene Vereinsführung heftig kritisiert. Anders als einst Klublegende Philipp Lahm kommt er aber um eine Geldstrafe herum.

Darum gehts Joshua Kimmich muss nach seiner Kritik an der Bayern-Führung keine Geldstrafe befürchten

Er nannte Aussagen von Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge zu Jamal Musialas Gesundheit ein No-Go

Philipp Lahm musste 2009 nach Kritik an der Transferpolitik des FC Bayern 50'000 Euro zahlen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Joshua Kimmich (31) kann aufatmen: Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (49) schliesst eine Geldstrafe gegen seinen Captain aus. «Wir haben das nie besprochen und es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen», sagt der Österreicher laut Sport1 an der Pressekonferenz der Bayern am Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den HSV.

Er beantwortet damit eine Frage, die Fussball-Deutschland seit dem Mittwochabend umgetrieben hat: Kriegt Kimmich für seine Kritik an den Bayern-Bossen eine Busse aufgebrummt? Nach der 1:2-Niederlage der Bayern in der Champions League gegen Lille hat er Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeness (74) und Vorstandsmitglied Karl-Heinz Rummenigge (71) zu den gesundheitlichen Problemen von Jamal Musiala (23) als «absolutes No-Go» bezeichnet.

Hohe Geldstrafe für Philipp Lahm

Viele Beobachter fühlten sich an den Fall des langjährigen Bayern-Verteidigers Philipp Lahm (43) erinnert, der im Herbst 2009 die Transferpolitik seines Vereins kritisiert hatte – und anschliessend eine Strafe von 50'000 Euro bezahlen musste. Damals federführend bei der Sanktion gegen den eigenen Spieler: Hoeness und Rummenigge.

Dass Kimmich ein ähnliches Schicksal droht wie Lahm vor 17 Jahren, war aber eher unwahrscheinlich. Einerseits haben die beiden kritisierten Bosse nicht mehr die gleiche Position inne wie damals. Laut Sport1-Chefreporter und Bayern-Kenner Stefan Kumberger wäre somit Sportvorstand Max Eberl (53) für eine allfällige Sanktionierung Kimmichs zuständig gewesen – und dieser habe durchblicken lassen, in dieser Diskussion eher auf der Seite von Musiala und Kimmich zu stehen.

Dazu kommt: Bei einem Grossteil der Bayern-Fans sind die Aussagen der beiden Bayern-Bosse zu Musiala nicht gut angekommen. «Joshua Kimmich wäre dann ein Märtyrer, der für seine Gedanken, die viele Fans teilen, plötzlich selbst am Pranger landen würde», so Kumberger in seinem Podcast «Die Bayern-Woche».