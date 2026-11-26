Ungewollt steht der Schweizer Köln-Verteidiger Joël Schmied im Auge des Bayern-Orkans. CEO Jan-Christian Dreesen geht auf ihn los. Die Fans sowieso – wegen seiner klinisch sauberen aber folgenschweren Grätsche gegen Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane.

Darum gehts Beim 1:1 gegen Bayern München grätschte Kölns Joël Schmied sauber gegen Harry Kane zum Ball

Kane erlitt dabei einen Syndesmosebandriss, musste operiert werden und fällt drei bis vier Monate aus

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen nannte die Aktion unnötig, Schmied schrieb Kane und wünschte ihm gute Besserung

Alain Kunz Reporter Fussball

Nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Da ist im medial aufgeheizten Köln üblicherweise der Teufel los. «Es ist ruhiger als auch schon», sagt Joël Schmied (28), der Schweizer in Diensten der Geissböcke. «Vor allem intern. Wir spüren das Vertrauen des Vorstands. Dass wir mit dem Punkt endlich mal was Zählbares bei den Bayern geholt haben, hat zur Beruhigung beigetragen. Aber falls wir gegen Elversberg verlieren sollten, wirds gleich unruhig. Hier gehts sehr, sehr schnell.»

Für den Berner im Kölner Dress hingegen wars in den letzten Tagen trotz des 1:1 am letzten Freitag in München alles andere als ruhig. Wegen der Szene, die sich in der 18. Minute zuträgt: Harry Kane (33) ist daran, an der Strafraumgrenze an den Ball zu kommen. Schmied ist aber mit einer sauberen Grätsche vor dem Superstar am Ball. Danach? Keine Forderung nach dem VAR und einem Penalty, denn Ref Robin Braun hat nicht gepfiffen. Erst recht keine Forderung nach einer Roten Karte.

Die Folgen der Szene sind indes verheerend: Der Ballon-d’Or-Sieger zieht sich einen Syndesmosebandriss zu, muss operiert werden und fällt drei bis vier Monate aus.

Nur minimalen Kontakt gespürt

«Es war eine Szene, die auf dem Feld nicht dramatisch war», erinnert sich Schmied. «Ich spürte auch den Kontakt nur minimal. Ich wollte einfach vor ihm am Ball sein, was ja gelang.»

Dass sich dann Kanes Bein hinten bei Schmied eingeklemmt hat, habe der Verteidiger nicht mal richtig gemerkt. «Harry selbst hat auch kein Foul gefordert. Und die Szene wurde meines Wissens nicht auf einen Penalty gecheckt. Umso überraschter war ich, dass er ausgewechselt werden musste. Das war ja kein Pressschlag oder Foul, wo du sofort merkst: Das hat dem Gegenspieler wehgetan. Das ist einfach unglücklich gelaufen.»

Das Riesenchaos, welches diese Szene ausgelöst hat, kann der Kölner Innenverteidiger nachvollziehen. «Es tut mir enorm leid für Harry. Auch wenn ich nichts dafür kann. Ich habe ihm auf Instagram geschrieben. Auch wenn er diese Nachricht wohl kaum je sehen wird.»

Reagiert hat Kane jedenfalls nicht. «Aber ich wollte ihm unbedingt mitteilen, dass es mir leidtut. Und dass wir ihn möglichst schnell wieder auf dem Platz sehen möchten.»

Schmied zeigt Verständnis für die Fans

Die Reaktionen aus München waren teils hoch emotional, teils nicht nachvollziehbar wie jene von Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen (59), der von einer «völlig unnötigen Aktion» sprach. Da würde man sich mehr Staatsmännigkeit als Fantum wünschen. «Wir unsererseits versuchen zu verhindern, dass es zu einem Pingpongspiel mit Anschuldigungen und Rechtfertigungen kommt», sagt Schmied. «Denn gewisse Reaktionen haben mich schon überrascht. Aber da merkt man, wie gross der Druck in einem solch grossen Verein sein muss. Und dann trifft es noch den besten Spieler Europas.»

Den Frust der Fans hingegen könne er verstehen, so Schmied. Er kann nachvollziehen, dass diese «hässig» seien, weil ihr Liebling nun monatelang fehle. «Das muss man aber relativieren. Die Fans, die sich mit Fussball auskennen, merken, dass da null Absicht dahinter war. Andere sehen in den Emotionen nur die Folgen der Szene und wer ein Foul begangen haben soll. Ich bin lang genug in diesem Business und kann das abmoderieren.» Was Harry Kane anbelangt, könne er nicht mehr tun, ausser ihm gute Besserung zu wünschen.