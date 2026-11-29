Darum gehts
- Konrad Laimer wurde gegen den HSV eingewechselt, musste nach einer halben Stunde aber wieder vom Platz
- Laimer erlitt eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk und muss operiert werden
- Bei Bayern fallen weitere Spieler verletzt aus, Joshua Kimmich fehlt wegen einer Rotsperre
Bayern ist weiter vom Pech verfolgt. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer (29) wird nach 52 Minuten im HSV-Duell für Lennart Karl (18) eingewechselt, klagt aber schon nach einer halben Stunde über Schmerzen und muss wieder vom Platz. Nun ist klar: Laimer muss unters Messer.
Wie die Münchner am Sonntagmorgen verkünden, hat sich der Spieler eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Bei einer solchen Verletzung springt die Sehne aus der Führungsrinne. «Damit fällt der österreichische Nationalspieler bis auf Weiteres aus», heisst es in der Mitteilung.
Dies könnte für die Münchner nicht ungelegener kommen. Über die letzten Wochen hat sich die Bayern-Verletztenliste stetig verlängert. Sieben Spieler fallen derzeit verletzungsbedingt aus: Harry Kane (33), Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31), Alphonso Davies (26), Michael Olise (24), Jamal Musiala (23), Manuel Neuer (40) und eben Laimer. Zudem muss Trainer Kompany (40) auf Joshua Kimmich (31) verzichten, der mit Rot gesperrt ist.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
11
20
23
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
11
6
19
7
Eintracht Frankfurt
11
-4
16
8
VfB Stuttgart
11
0
14
9
1. FC Köln
11
1
13
10
SC Paderborn 07
11
0
13
11
FSV Mainz
11
-2
13
12
SV 07 Elversberg
11
-7
13
13
Hamburger SV
11
-14
13
14
FC Augsburg
10
2
12
15
TSG Hoffenheim
10
-2
12
16
Schalke 04
11
-13
7
17
Union Berlin
11
-19
7
18
Borussia Mönchengladbach
11
-14
5