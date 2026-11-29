Nächstes Sorgenkind für die Bayern! Der eingewechselte Konrad Laimer muss in der Partie gegen den HSV nach einer halben Stunde mit Schmerzen den Platz verlassen. Nun ist klar: Laimer muss operiert werden.

Darum gehts Konrad Laimer wurde gegen den HSV eingewechselt, musste nach einer halben Stunde aber wieder vom Platz

Laimer erlitt eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk und muss operiert werden

Bei Bayern fallen weitere Spieler verletzt aus, Joshua Kimmich fehlt wegen einer Rotsperre

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Bayern ist weiter vom Pech verfolgt. Der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer (29) wird nach 52 Minuten im HSV-Duell für Lennart Karl (18) eingewechselt, klagt aber schon nach einer halben Stunde über Schmerzen und muss wieder vom Platz. Nun ist klar: Laimer muss unters Messer.

Wie die Münchner am Sonntagmorgen verkünden, hat sich der Spieler eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Bei einer solchen Verletzung springt die Sehne aus der Führungsrinne. «Damit fällt der österreichische Nationalspieler bis auf Weiteres aus», heisst es in der Mitteilung.

Dies könnte für die Münchner nicht ungelegener kommen. Über die letzten Wochen hat sich die Bayern-Verletztenliste stetig verlängert. Sieben Spieler fallen derzeit verletzungsbedingt aus: Harry Kane (33), Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31), Alphonso Davies (26), Michael Olise (24), Jamal Musiala (23), Manuel Neuer (40) und eben Laimer. Zudem muss Trainer Kompany (40) auf Joshua Kimmich (31) verzichten, der mit Rot gesperrt ist.

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