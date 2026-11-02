Es läuft die 24. Minute im Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern und Dortmund, als Ismael Saibari (25) allein aufs Tor losziehen kann und mit einem Lupfer-Versuch an BVB-Keeper Gregor Kobel (28) scheitert. Der Ball bleibt rechts im Strafraum liegen, und Saibari kommt beinahe erneut an den Ball. Der Nati-Goalie ist jedoch einen Bruchteil einer Sekunde schneller am Ball. Bei seiner Rettungsaktion rammt er dem Marokkaner unglücklich die Schulter in die Wade, sodass dessen Sprunggelenk umknickt.
Der Bayern-Star kann nicht weitermachen. Tags darauf folgt die Diagnose: Syndesmosebandriss. Saibari wurde bereits operiert und soll mindestens drei Monate ausfallen.
Kobel erweist sich im Anschluss als fairer Sportsmann. Am Sonntagvormittag entschuldigt er sich in einer Instagram-Story bei seinem Gegenspieler und wünscht ihm gute Besserung. Dieser bedankt sich seinerseits für das Mitgefühl: «Danke, das weiss ich zu schätzen», schreibt er.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
8
19
18
2
Borussia Dortmund
8
8
18
3
SC Freiburg
8
8
16
4
RB Leipzig
8
11
15
5
Werder Bremen
8
3
15
6
Bayer Leverkusen
8
2
13
7
SV 07 Elversberg
8
0
13
8
Eintracht Frankfurt
8
-5
11
9
FSV Mainz
8
0
10
10
FC Augsburg
8
3
9
11
VfB Stuttgart
8
-1
9
12
TSG Hoffenheim
8
-2
9
13
1. FC Köln
8
-3
9
14
SC Paderborn 07
8
-3
9
15
Hamburger SV
8
-12
9
16
Union Berlin
8
-12
7
17
Schalke 04
8
-5
6
18
Borussia Mönchengladbach
8
-11
4