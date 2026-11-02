Bayerns Ismael Saibari verletzte sich am Samstag im Zweikampf mit BVB-Goalie Gregor Kobel und musste operiert werden. Der Nati-Goalie zeigte sich als fairer Sportsmann.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Es läuft die 24. Minute im Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern und Dortmund, als Ismael Saibari (25) allein aufs Tor losziehen kann und mit einem Lupfer-Versuch an BVB-Keeper Gregor Kobel (28) scheitert. Der Ball bleibt rechts im Strafraum liegen, und Saibari kommt beinahe erneut an den Ball. Der Nati-Goalie ist jedoch einen Bruchteil einer Sekunde schneller am Ball. Bei seiner Rettungsaktion rammt er dem Marokkaner unglücklich die Schulter in die Wade, sodass dessen Sprunggelenk umknickt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Bayern-Star kann nicht weitermachen. Tags darauf folgt die Diagnose: Syndesmosebandriss. Saibari wurde bereits operiert und soll mindestens drei Monate ausfallen.

Kobel erweist sich im Anschluss als fairer Sportsmann. Am Sonntagvormittag entschuldigt er sich in einer Instagram-Story bei seinem Gegenspieler und wünscht ihm gute Besserung. Dieser bedankt sich seinerseits für das Mitgefühl: «Danke, das weiss ich zu schätzen», schreibt er.