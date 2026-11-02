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Knickte im Duell mit Kobel um
Nati-Goalie entschuldigt sich bei verletztem Bayern-Star

Bayerns Ismael Saibari verletzte sich am Samstag im Zweikampf mit BVB-Goalie Gregor Kobel und musste operiert werden. Der Nati-Goalie zeigte sich als fairer Sportsmann.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Gregor Kobel wünscht Ismael Saibari gute Besserung. Der Marokkaner hat sich im Zweikampf mit dem Schweizer verletzt.
Foto: Instagram @ismaelsaibari
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Es läuft die 24. Minute im Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern und Dortmund, als Ismael Saibari (25) allein aufs Tor losziehen kann und mit einem Lupfer-Versuch an BVB-Keeper Gregor Kobel (28) scheitert. Der Ball bleibt rechts im Strafraum liegen, und Saibari kommt beinahe erneut an den Ball. Der Nati-Goalie ist jedoch einen Bruchteil einer Sekunde schneller am Ball. Bei seiner Rettungsaktion rammt er dem Marokkaner unglücklich die Schulter in die Wade, sodass dessen Sprunggelenk umknickt.

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Der Bayern-Star kann nicht weitermachen. Tags darauf folgt die Diagnose: Syndesmosebandriss. Saibari wurde bereits operiert und soll mindestens drei Monate ausfallen.

Kobel erweist sich im Anschluss als fairer Sportsmann. Am Sonntagvormittag entschuldigt er sich in einer Instagram-Story bei seinem Gegenspieler und wünscht ihm gute Besserung. Dieser bedankt sich seinerseits für das Mitgefühl: «Danke, das weiss ich zu schätzen», schreibt er.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
8
19
18
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
8
18
3
SC Freiburg
SC Freiburg
8
8
16
4
RB Leipzig
RB Leipzig
8
11
15
5
Werder Bremen
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8
3
15
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
2
13
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
8
0
13
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-5
11
9
FSV Mainz
FSV Mainz
8
0
10
10
FC Augsburg
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8
3
9
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
-1
9
12
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
-2
9
13
1. FC Köln
1. FC Köln
8
-3
9
14
SC Paderborn 07
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8
-3
9
15
Hamburger SV
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8
-12
9
16
Union Berlin
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8
-12
7
17
Schalke 04
Schalke 04
8
-5
6
18
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8
-11
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