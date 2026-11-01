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Fast die ganze Offensive fällt aus
Zwei weitere Bayern-Stars lange verletzt – Sorgen auch um Olise

Bei Bayern drohen für das Champions-League-Spiel bei Atlético gleich fünf Offensivspieler auszufallen. Im Klassiker gegen Dortmund am Samstag kamen mit Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise drei Verletzungen dazu.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Ismael Saibari musste am Sprunggelenk operiert werden.
Foto: IMAGO/RHR-Foto

Darum gehts

  • Bei Bayern drohen gegen Atlético fünf Ausfälle in der Offensive
  • Saibari fehlt mindestens drei Monate, Gnabry vier bis sechs Wochen
  • Ohne Olise wären mit Kane und Karl nur zwei Offensivspieler fit
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nicht nur der späte Gegentreffer zum 2:2 macht den Bayern nach dem Klassiker gegen Borussia Dortmund schlechte Laune. Gleich drei Stars verletzten sich im Spiel – zwei hat es übler erwischt.

Ismael Saibari (25) knickte in der ersten halben Stunde in einem Zweikampf mit Nati-Keeper Gregor Kobel (28) mit dem rechten Sprunggelenk um. Tags darauf meldet der Klub: Er hat sich das Syndesmoseband gerissen und wurde bereits operiert. Laut «Bild» wird der Offensivspieler mindestens drei Monate fehlen.

Nur zwei Minuten nach Saibari muss auch Serge Gnabry (31) raus. Bei ihm handelt es sich um eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Ausfallzeit laut «Bild»: vier bis sechs Wochen.

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Hoffnung bei Olise

Glimpflicher davongekommen ist Michael Olise (24). Der französische Superstar, der bei der Ballon d'Or-Wahl auf Platz neun landete, wurde in der 84. Minute mit Schmerzen im rechten Knie ausgewechselt. Der FC Bayern meldet bei ihm keine Verletzung. «Wir glauben, dass es nicht so schlimm ist, aber das kann man kurz nach so Spielen mit dem Adrenalin auch relativ schwer sagen», meinte Sportvorstand Max Eberl (53) nach der Partie. Laut «Bild» besteht noch Hoffnung, dass er am Dienstag im Champions-League-Kracher bei Atlético Madrid (21 Uhr) dabei sein kann.

Sollte auch Olise ausfallen, wären nur noch zwei Bayern-Offensivspieler fit: Ballon d'Or-Sieger Harry Kane (33) und Youngster Lennart Karl (18). Luis Diaz (29) fällt mit Muskelbündelriss am linken Oberschenkel noch bis circa Ende November aus. Bei Jamal Musiala (23) besteht Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr. Er hatte sich Ende September bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

Bereits jetzt scheint klar, dass in Madrid Linksverteidiger Alphonso Davies (25) auf der offensiven Aussenbahn zum Einsatz kommen wird – eine Position, die der Kanadier auch schon gespielt hat. Daneben wären der polyvalente Mittelfeldspieler Tom Bischof (21) und Linksverteidiger Nathaniel Brown (23), der auch schon als Zehner eingesetzt wurde, Kandidaten für eine offensivere Rolle.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
8
19
18
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
8
18
3
SC Freiburg
SC Freiburg
8
8
16
4
RB Leipzig
RB Leipzig
8
11
15
5
Werder Bremen
Werder Bremen
8
3
15
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
2
13
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
8
0
13
8
FSV Mainz
FSV Mainz
8
0
10
9
FC Augsburg
FC Augsburg
8
3
9
10
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
-1
9
11
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
-2
9
12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
8
-3
9
13
Hamburger SV
Hamburger SV
7
-10
9
14
1. FC Köln
1. FC Köln
7
-3
8
15
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
7
-7
8
16
Schalke 04
Schalke 04
8
-5
6
17
Union Berlin
Union Berlin
7
-12
6
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
8
-11
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
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