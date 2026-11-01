Bei Bayern drohen für das Champions-League-Spiel bei Atlético gleich fünf Offensivspieler auszufallen. Im Klassiker gegen Dortmund am Samstag kamen mit Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise drei Verletzungen dazu.

Darum gehts Bei Bayern drohen gegen Atlético fünf Ausfälle in der Offensive

Saibari fehlt mindestens drei Monate, Gnabry vier bis sechs Wochen

Ohne Olise wären mit Kane und Karl nur zwei Offensivspieler fit

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nicht nur der späte Gegentreffer zum 2:2 macht den Bayern nach dem Klassiker gegen Borussia Dortmund schlechte Laune. Gleich drei Stars verletzten sich im Spiel – zwei hat es übler erwischt.

Ismael Saibari (25) knickte in der ersten halben Stunde in einem Zweikampf mit Nati-Keeper Gregor Kobel (28) mit dem rechten Sprunggelenk um. Tags darauf meldet der Klub: Er hat sich das Syndesmoseband gerissen und wurde bereits operiert. Laut «Bild» wird der Offensivspieler mindestens drei Monate fehlen.

Nur zwei Minuten nach Saibari muss auch Serge Gnabry (31) raus. Bei ihm handelt es sich um eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Ausfallzeit laut «Bild»: vier bis sechs Wochen.

Hoffnung bei Olise

Glimpflicher davongekommen ist Michael Olise (24). Der französische Superstar, der bei der Ballon d'Or-Wahl auf Platz neun landete, wurde in der 84. Minute mit Schmerzen im rechten Knie ausgewechselt. Der FC Bayern meldet bei ihm keine Verletzung. «Wir glauben, dass es nicht so schlimm ist, aber das kann man kurz nach so Spielen mit dem Adrenalin auch relativ schwer sagen», meinte Sportvorstand Max Eberl (53) nach der Partie. Laut «Bild» besteht noch Hoffnung, dass er am Dienstag im Champions-League-Kracher bei Atlético Madrid (21 Uhr) dabei sein kann.

Sollte auch Olise ausfallen, wären nur noch zwei Bayern-Offensivspieler fit: Ballon d'Or-Sieger Harry Kane (33) und Youngster Lennart Karl (18). Luis Diaz (29) fällt mit Muskelbündelriss am linken Oberschenkel noch bis circa Ende November aus. Bei Jamal Musiala (23) besteht Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr. Er hatte sich Ende September bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

Bereits jetzt scheint klar, dass in Madrid Linksverteidiger Alphonso Davies (25) auf der offensiven Aussenbahn zum Einsatz kommen wird – eine Position, die der Kanadier auch schon gespielt hat. Daneben wären der polyvalente Mittelfeldspieler Tom Bischof (21) und Linksverteidiger Nathaniel Brown (23), der auch schon als Zehner eingesetzt wurde, Kandidaten für eine offensivere Rolle.