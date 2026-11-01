Joshua Kimmich hat erstmals seit dem Tod seines Vaters wieder ein Spiel für die Bayern absolviert. Wie schwierig die letzten Tage waren, erklärt der Münchner Captain nach dem 2:2 gegen den BVB.

Darum gehts Joshua Kimmich spielte nach dem Tod seines Vaters wieder

Beim 2:2 gegen Dortmund sprach er von schwierigen Wochen

Vom Klub waren viele an der Beerdigung

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der deutsche Klassiker hält, was er verspricht. Vier Tore fallen am Samstagabend zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, nur einen Sieger gibts nicht. Somit schreiten die beiden Topklubs punktgleich voran. Bayern-Captain Joshua Kimmich ist bereits zum 29. Mal beim Kracherduell der Bundesliga dabei, so emotional wie dieses Spiel war wohl bislang aber keines.

Denn es ist die erste Partie für den deutschen Nationalspieler seit dem Tod seines Vaters Berthold (†57). Wie gross der Verlust für Kimmich ist und wie schwierig es war, wieder auf dem Platz zu stehen, verrät er nach dem 2:2 gegen den BVB gegenüber den Medien: «Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt. Er hat in Phasen an mich geglaubt, in denen ich selbst nicht an mich geglaubt habe.»

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Der 31-Jährige lässt tief blicken. Es sei für ihn wichtig gewesen, wieder in den Alltag zurückzufinden, «auch wenn man sich manchmal wünscht, dass die Welt ein bisschen stehen bleibt. Sie dreht sich leider und zum Glück weiter.»

«Bin hier am richtigen Ort»

Vor dem Sky-Mikrofon blickt der Mittelfeldspieler ebenfalls auf «schwierige Wochen» zurück – nicht nur für ihn, sondern auch für den Verein: «Der Trainer, die Verletzungen und ich persönlich.» Coach Vincent Kompany (40) brach vor gut einer Woche im Training zusammen und fällt aufgrund einer Hirnhautreizung bis auf weiteres aus. Zudem hat der Verein aktuell viele Verletzte zu beklagen.

Umso dankbarer sei er für die Unterstützung, die er von diversen Seiten, vor allem aber vom Klub, erhalten habe: «Wer dann alles auf der Beerdigung war, das war für mich persönlich, für meine Familie sehr, sehr besonders.» Ihm habe das gezeigt: «Ich bin hier am absolut richtigen Ort.»

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