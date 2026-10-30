Lennart Karl gilt als eines der grössten Talente in den Reihen von Bayern München. Mit seinem Lebensstil eckt der 18-Jährige aber gerne einmal an. So zum Beispiel bei Bayern-Legende Lothar Matthäus. Dieser findet klare Worte.

Darum gehts Lennart Karl spielte am Mittwoch erstmals diese Saison über 90 Minuten lang für Bayern München

Lothar Matthäus sagt, Karl sei noch lange kein Superstar und junge Spieler bräuchten Demut

Matthäus fordert weniger «Bling und Social Media», dafür mehr Leistung auf dem Platz von Karl

Lynn Piubel Reporterin Sport

Lennart Karl (18) durfte am vergangenen Mittwoch erstmals in dieser Saison für die Bayern über 90 Minuten ran. Bisher reichte es dem grossen Talent der Münchner stets nur zu Teileinsätzen. Seit seinem Muskelbündelriss und einer Zwangspause von rund zwölf Wochen im Sommer kann der Youngster noch nicht an seine teils überragenden Leistungen der letzten Saison anknüpfen.

Zu reden gibt Karl aber abseits des Rasens. Sein Lebensstil und sein teils extravagantes Auftreten kommen nicht nur gut an. Das bringt jetzt sogar die Bayern-Ikone Lothar Matthäus (65) dazu, sich in diesem Fall zu äussern. Und der deutsche Rekordnationalspieler wählt deutliche Worte: «Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut.» Vergleiche mit grossen Topstars wie Michael Olise (24) täten Karl «offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen».

Mehr Fokus auf das, was auf dem Rasen passiert

Matthäus bläst damit ins gleiche Horn wie Uli Hoeness (74). Der Bayern-Ehrenpräsident hatte zuvor bereits ein ernstes Gespräch mit Karl angekündigt.

Matthäus legt in seiner Ansage an den Youngster noch nach: «Lennart Karl soll sich auf Fussball konzentrieren, bei grosser Konkurrenz muss er sich durchsetzen», sagt der Sky-Experte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund. Er fordert mehr Fokus und rät: «Bisschen weniger Bling, bisschen weniger Social Media, bisschen mehr Leistung auf dem Platz.»

Karl hatte in der vergangenen Saison seinen grossen Durchbruch bei den Münchnern geschafft und kommt mittlerweile bereits auf vier Einsätze für die Nationalmannschaft. In dieser Saison kommt Karl wettbewerbsübergreifend auf ein Tor und zwei Vorlagen.