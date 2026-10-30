Darum gehts
- Lennart Karl spielte am Mittwoch erstmals diese Saison über 90 Minuten lang für Bayern München
- Lothar Matthäus sagt, Karl sei noch lange kein Superstar und junge Spieler bräuchten Demut
- Matthäus fordert weniger «Bling und Social Media», dafür mehr Leistung auf dem Platz von Karl
Lennart Karl (18) durfte am vergangenen Mittwoch erstmals in dieser Saison für die Bayern über 90 Minuten ran. Bisher reichte es dem grossen Talent der Münchner stets nur zu Teileinsätzen. Seit seinem Muskelbündelriss und einer Zwangspause von rund zwölf Wochen im Sommer kann der Youngster noch nicht an seine teils überragenden Leistungen der letzten Saison anknüpfen.
Zu reden gibt Karl aber abseits des Rasens. Sein Lebensstil und sein teils extravagantes Auftreten kommen nicht nur gut an. Das bringt jetzt sogar die Bayern-Ikone Lothar Matthäus (65) dazu, sich in diesem Fall zu äussern. Und der deutsche Rekordnationalspieler wählt deutliche Worte: «Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut.» Vergleiche mit grossen Topstars wie Michael Olise (24) täten Karl «offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen».
Mehr Fokus auf das, was auf dem Rasen passiert
Matthäus bläst damit ins gleiche Horn wie Uli Hoeness (74). Der Bayern-Ehrenpräsident hatte zuvor bereits ein ernstes Gespräch mit Karl angekündigt.
Matthäus legt in seiner Ansage an den Youngster noch nach: «Lennart Karl soll sich auf Fussball konzentrieren, bei grosser Konkurrenz muss er sich durchsetzen», sagt der Sky-Experte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund. Er fordert mehr Fokus und rät: «Bisschen weniger Bling, bisschen weniger Social Media, bisschen mehr Leistung auf dem Platz.»
Karl hatte in der vergangenen Saison seinen grossen Durchbruch bei den Münchnern geschafft und kommt mittlerweile bereits auf vier Einsätze für die Nationalmannschaft. In dieser Saison kommt Karl wettbewerbsübergreifend auf ein Tor und zwei Vorlagen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
7
19
17
2
Borussia Dortmund
7
8
17
3
SC Freiburg
7
7
13
4
Bayer Leverkusen
7
4
13
5
RB Leipzig
7
9
12
6
Werder Bremen
7
1
12
7
FSV Mainz
7
3
10
8
SV 07 Elversberg
7
-3
10
9
FC Augsburg
7
4
9
10
TSG Hoffenheim
7
0
9
11
Hamburger SV
7
-10
9
12
1. FC Köln
7
-3
8
13
SC Paderborn 07
7
-3
8
14
Eintracht Frankfurt
7
-7
8
15
VfB Stuttgart
7
-3
6
16
Schalke 04
7
-3
6
17
Union Berlin
7
-12
6
18
Borussia Mönchengladbach
7
-11
3