Nur fünf Punkte aus den ersten neun Spielen. Sunderland ist katastrophal in die Premier-League-Saison gestartet. Grund genug für Nati-Captain Granit Xhaka, klare Worte zu wählen.

Darum gehts Sunderland hat nach neun Spielen erst fünf Punkte und steckt in einer Krise

Nach der 1:3-Pleite gegen den Aufsteiger meldet sich Granit Xhaka und übt Kritik

Im Europacup wartet der nächste Härtetest auf die Black Cats

Lynn Piubel Reporterin Sport

Den jüngsten Tiefschlag kassiert Sunderland am Samstagabend. Auswärts gegen den Aufsteiger Coventry City werden die Black Cats zeitweise vorgeführt. In der 52. Minute kassiert das Team von Trainer Régis Le Bris (50) bereits das dritte Gegentor. Am Ende geht die Partie 1:3 verloren, hinzu kommt noch ein später Platzverweis.

Es ist eine harte Landung nach dem Höhenflug von Sunderland im vergangenen Jahr, der gar mit der Qualifikation für die Europa League belohnt wurde. Es ist die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit 1973.

Doch in dieser Saison läuft beim Klub aus Nordengland überhaupt nichts mehr zusammen. In der Liga steht nach neun Spielen erst ein Sieg zu Buche. Mit nur fünf Punkten steht Sunderland am Tabellenende und droht nach der Premier-League-Rückkehr im Sommer 2025 wieder in die Zweitklassigkeit zu verschwinden.

Klare Worte von Captain Xhaka

Einer, der sich nicht einfach damit begnügen will, das oft zitierte schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg als Ausrede für die Krise des eigenen Klubs zu akzeptieren, ist Granit Xhaka. Wie in der Nati ist er auch Sunderland Captain. Und der 34-Jährige hält nun nicht mehr zurück mit kerniger Kritik an den Auftritten des eigenen Teams. Er spricht aus, was sich längst nicht mehr schönreden lässt: «Es bringt nichts, die Wahrheit zu verstecken. Wir sind momentan nicht gut genug und müssen Verantwortung übernehmen.»

Im klubeigenen Interview macht Xhaka weiter klar, dass er die aktuellen Leistungen für nicht ausreichend ansieht. «Wir machen so viele Fehler. Wenn wir nicht mal die Basics hinkriegen, müssen wir über alles andere gar nicht erst nachdenken.» Man leiste sich jedes Wochenende die gleichen Aussetzer. «Und jedes Wochenende werden wir dafür bestraft.»

«Wir sind auf dem richtigen Weg»

Der letzte Sieg von Sunderland in der Liga datiert mittlerweile vom 30. August (1:0 gegen Fulham). Ein kleiner Lichtblick sind immerhin die Auftritte in der Europa League. Nach zwei Siegen und zuletzt einem Remis gegen Lech Posen steht nun unter der Woche zu Hause das heisse Duell mit Dinamo Zagreb an.

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Die Mannschaft von Schweizer Klubboss Kyril Louis-Dreyfus (29) könnte etwas Moral in Form eines Sieges gut gebrauchen. Captain Xhaka spricht dem Team und den Fans derweil auch Mut zu: «Wir haben gekämpft, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir machen weiter.»

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