Eklat in Lausanne nach der Spektakel-Pleite gegen Thun. Die Ultras des Klubs sind nach dem Spiel derart wütend, dass sie versuchen, in die Kabine einzudringen. Mittendrin: Captain Olivier Custodio.

Das 130‑jährige Jubiläum von Lausanne-Sport endet im Eklat. Nachdem Lausanne gegen Thun in der Schlussphase innert 25 Minuten einen 4:1-Vorsprung verspielt und am Ende noch mit 4:5 verliert, kommt es zu wüsten Szenen. Mehrere Dutzend Chaoten versuchen nach dem Spiel erfolglos, die Tür zum Kabinentrakt aufzubrechen.

Nach dem ersten gescheiterten Versuch suchen sie einen anderen Weg und platzen so ins RTS-Interview von Olivier Custodio (31). Der Routinier versucht danach, die Fans aufzuhalten, er spricht vor laufenden Kameras auf sie ein. Die Krawallmacher lassen sich aber nicht beruhigen, packen den Lausanne-Captain und laufen fluchend weiter. Zudem decken sie die RTS-Kamera mit den Händen ab. «Nimm die Kamera runter. Hör auf zu filmen, oder wir machen sie kaputt», sagt einer.

Glücklicherweise gelingt es den Lausanne-Fans auch danach nicht, ins Innere des Stadions einzudringen. Zuvor fielen die Fans noch mit einer tollen Choreo über das ganze Stadion auf, mit der sie das Jubiläum des Klubs feierten. Am Ende bleiben aber die hässlichen Bilder von nach der Partie.