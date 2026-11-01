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VA Custodio vs. Lausanne-Ultras
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Was machen die da?Custodio unterbricht wegen Lausanne-Ultras Interview

Hässliche Szenen im Stadion
Lausanne-Chaoten eskalieren – Captain Custodio mittendrin

Eklat in Lausanne nach der Spektakel-Pleite gegen Thun. Die Ultras des Klubs sind nach dem Spiel derart wütend, dass sie versuchen, in die Kabine einzudringen. Mittendrin: Captain Olivier Custodio.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Olivier Custodio will den wütenden Mob aufhalten.
Foto: Screenshot RTS
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Tim Guillemin und Björn Lindroos

Das 130‑jährige Jubiläum von Lausanne-Sport endet im Eklat. Nachdem Lausanne gegen Thun in der Schlussphase innert 25 Minuten einen 4:1-Vorsprung verspielt und am Ende noch mit 4:5 verliert, kommt es zu wüsten Szenen. Mehrere Dutzend Chaoten versuchen nach dem Spiel erfolglos, die Tür zum Kabinentrakt aufzubrechen.

Nach dem ersten gescheiterten Versuch suchen sie einen anderen Weg und platzen so ins RTS-Interview von Olivier Custodio (31). Der Routinier versucht danach, die Fans aufzuhalten, er spricht vor laufenden Kameras auf sie ein. Die Krawallmacher lassen sich aber nicht beruhigen, packen den Lausanne-Captain und laufen fluchend weiter. Zudem decken sie die RTS-Kamera mit den Händen ab. «Nimm die Kamera runter. Hör auf zu filmen, oder wir machen sie kaputt», sagt einer.

Glücklicherweise gelingt es den Lausanne-Fans auch danach nicht, ins Innere des Stadions einzudringen. Zuvor fielen die Fans noch mit einer tollen Choreo über das ganze Stadion auf, mit der sie das Jubiläum des Klubs feierten. Am Ende bleiben aber die hässlichen Bilder von nach der Partie.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
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