Freundin von Bundesliga-Profi kämpft gegen Leukämie

Eren Dinkci spielt in der Bundesliga. Fussball hat derzeit aber nicht Priorität in seinem Leben. Denn seine Freundin ist an Krebs erkrankt. Nun lancieren seine beiden Klubs eine rührende Hilfsaktion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eren Dinkcis Freundin Cinja ist an Leukämie erkrankt

Die Diagnose hat sie Ende Januar bekommen

Seine beiden Klubs starten nun eine Aktion, um neue Stammzellenspender zu finden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Plötzlich rückt der Fussball in den Hintergrund. Diese Erfahrung machte Heidenheim-Profi Eren Dinkci (24) Ende Januar. Damals erhielt seine Freundin Cinja die Diagnose Leukämie. Seither kämpft sie gegen den heimtückischen Blutkrebs, ist im schlimmsten Fall irgendwann auf eine Stammzellenspende angewiesen.

Deswegen findet kommenden Sonntag vor dem Spiel der Heidenheimer gegen Freiburg (15.30 Uhr) gemeinsam mit der Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS eine besondere Aktion statt. Potenzielle Spenderinnen und Spender haben die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Und vielleicht werden sie so irgendwann zu Lebensrettern.

Es ist kein Zufall, dass die Aktion vor diesem Bundesliga-Duell durchgeführt wird. Denn Dinkci spielt zwar bei Heidenheim – dies allerdings auf Leihbasis. Er gehört eigentlich Freiburg. Beide Klubs bewerben die Aktion auf ihrer Homepage.

«Alles steht still»

«Von einem Moment auf den anderen steht alles still und gleichzeitig beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können», werden Ex-Werder-Spieler Dinkci und seine Freundin zitiert. Das Paar will Aufmerksamkeit erregen, «um möglichst vielen Menschen eine bessere Chance auf eine lebensrettende Stammzellspende zu ermöglichen».

Denn nicht nur Cinjas Erkrankung prägt seit der Diagnose ihren Alltag, sondern auch die vielen Begegnungen mit anderen Erkrankten. «Gerade in solchen Momenten wird einem bewusst, wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist», sagt das Paar. «Sie kann den entscheidenden Unterschied zwischen Hoffnung und Ungewissheit machen.»

Die Aktion beginnt um 13 Uhr und dauert bis zum Anpfiff. Heidenheim wiederholt die Aktion beim nächsten Heimspiel am 25. April gegen St. Pauli (15.30 Uhr).

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