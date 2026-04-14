Freundin von Bundesliga-Profi kämpft gegen Leukämie

Darum gehts
- Eren Dinkcis Freundin Cinja ist an Leukämie erkrankt
- Die Diagnose hat sie Ende Januar bekommen
- Seine beiden Klubs starten nun eine Aktion, um neue Stammzellenspender zu finden
Plötzlich rückt der Fussball in den Hintergrund. Diese Erfahrung machte Heidenheim-Profi Eren Dinkci (24) Ende Januar. Damals erhielt seine Freundin Cinja die Diagnose Leukämie. Seither kämpft sie gegen den heimtückischen Blutkrebs, ist im schlimmsten Fall irgendwann auf eine Stammzellenspende angewiesen.
Deswegen findet kommenden Sonntag vor dem Spiel der Heidenheimer gegen Freiburg (15.30 Uhr) gemeinsam mit der Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS eine besondere Aktion statt. Potenzielle Spenderinnen und Spender haben die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Und vielleicht werden sie so irgendwann zu Lebensrettern.
Es ist kein Zufall, dass die Aktion vor diesem Bundesliga-Duell durchgeführt wird. Denn Dinkci spielt zwar bei Heidenheim – dies allerdings auf Leihbasis. Er gehört eigentlich Freiburg. Beide Klubs bewerben die Aktion auf ihrer Homepage.
«Alles steht still»
«Von einem Moment auf den anderen steht alles still und gleichzeitig beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können», werden Ex-Werder-Spieler Dinkci und seine Freundin zitiert. Das Paar will Aufmerksamkeit erregen, «um möglichst vielen Menschen eine bessere Chance auf eine lebensrettende Stammzellspende zu ermöglichen».
Denn nicht nur Cinjas Erkrankung prägt seit der Diagnose ihren Alltag, sondern auch die vielen Begegnungen mit anderen Erkrankten. «Gerade in solchen Momenten wird einem bewusst, wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist», sagt das Paar. «Sie kann den entscheidenden Unterschied zwischen Hoffnung und Ungewissheit machen.»
Die Aktion beginnt um 13 Uhr und dauert bis zum Anpfiff. Heidenheim wiederholt die Aktion beim nächsten Heimspiel am 25. April gegen St. Pauli (15.30 Uhr).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19