Leeds United hat sich vom Abstiegsplatz abgesetzt, und Noah Okafor spielt dabei mit seinem Doppelpack gegen Manchester eine zentrale Rolle. Erling Haaland feiert den Schweizer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noah Okafor erzielt Doppelpack für Leeds und besiegt ManUnited im Old Trafford

Erling Haaland feiert Okafors Leistung auf Social Media mit «Get in»

ManUnited verliert erstmals seit November 2025 zu Hause, Lisandro Martinez Rot War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Noah Okafor hat am Montagabend nochmals ein Empfehlungsschreiben für das Nati-Kader an der kommenden WM im Sommer abgegeben. Mit einem Doppelpack schiesst der 25-jährige Angreifer in den Reihen von Leeds United im Old Trafford Manchester United ab.

Der Klub aus Yorkshire kommt damit ausgerechnet gegen den grossen Rivalen zu wichtigen drei Punkten und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. Für Okafor gibts Lob von höchster Stelle.

Begeistert von den zwei Toren Okafors ist sogar Star-Stürmer Erling Haaland (25). Der Norweger ist bekennender Leeds-Fan, kam in der nordenglischen Stadt zur Welt, während sein Vater Alf-Inge Haaland zwischen 1997 und 2000 für den Verein spielte. Auf Snapchat veröffentlichte Haaland nach dem Leeds-Sieg ein Bild von Okafor mit dem Kommentar «Get in», was so viel heisst wie «Auf gehts». Klar, als ManCity-Torjäger schmeckt Okafors Gala-Abend bei ManUnited besonders gut.

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Okafors Arbeit zahlt sich aus

Während Haaland den Leeds-Sieg feiert, legen die englischen Medien ihren Fokus auf Manchesters Scheitern. Besonders Lisandro Martinez’ Rote Karte sorgt für Diskussionen auf der Insel. United-Trainer Michael Carrick, der von den Medien nach elf Spielen bereits wieder infrage gestellt wird, bezeichnet den Schiri-Entscheid als «schockierend».

Vor dem Spiel gegen Leeds hatte Manchester United seit November 2025 im Old Trafford nicht mehr verloren. Dass ein Spieler gegen die Red Devils auswärts einen Doppelpack schnürt, ist noch länger her. Am 26. Februar 2025 erzielt Ipswichs Jaden Philogene zwei Treffer für die Gäste im altehrwürdigen «Theater der Träume».

Seine eigene Leistung stellt Okafor im Interview nach dem Spiel trotzdem in den Hintergrund: «Ich geniesse es, wenn ich Tore schiesse», sagt der Doppeltorschütze und betont, «aber für mich war es wichtiger, dass ich dem Team mit jeder meiner Aktionen – offensiv wie auch defensiv – dabei helfe, drei Punkte zu holen.» Über seine zwei Tore gibt sich Okafor sehr bescheiden: «Ich habe während der letzten Wochen meine Schüsse geübt. Heute habe ich es versucht und getroffen.»

Ein bisschen mehr Freude über die eigene Leistung sprudelt aus Okafor dann noch auf X. Dort postet er Bilder von der Partie und schreibt dazu: «Mama, schau her, ich habe im Old Trafford zwei Tore geschossen.»

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