Darum gehts
- Noah Okafor erzielt Doppelpack für Leeds und besiegt ManUnited im Old Trafford
- Erling Haaland feiert Okafors Leistung auf Social Media mit «Get in»
- ManUnited verliert erstmals seit November 2025 zu Hause, Lisandro Martinez Rot
Noah Okafor hat am Montagabend nochmals ein Empfehlungsschreiben für das Nati-Kader an der kommenden WM im Sommer abgegeben. Mit einem Doppelpack schiesst der 25-jährige Angreifer in den Reihen von Leeds United im Old Trafford Manchester United ab.
Der Klub aus Yorkshire kommt damit ausgerechnet gegen den grossen Rivalen zu wichtigen drei Punkten und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. Für Okafor gibts Lob von höchster Stelle.
Begeistert von den zwei Toren Okafors ist sogar Star-Stürmer Erling Haaland (25). Der Norweger ist bekennender Leeds-Fan, kam in der nordenglischen Stadt zur Welt, während sein Vater Alf-Inge Haaland zwischen 1997 und 2000 für den Verein spielte. Auf Snapchat veröffentlichte Haaland nach dem Leeds-Sieg ein Bild von Okafor mit dem Kommentar «Get in», was so viel heisst wie «Auf gehts». Klar, als ManCity-Torjäger schmeckt Okafors Gala-Abend bei ManUnited besonders gut.
Okafors Arbeit zahlt sich aus
Während Haaland den Leeds-Sieg feiert, legen die englischen Medien ihren Fokus auf Manchesters Scheitern. Besonders Lisandro Martinez’ Rote Karte sorgt für Diskussionen auf der Insel. United-Trainer Michael Carrick, der von den Medien nach elf Spielen bereits wieder infrage gestellt wird, bezeichnet den Schiri-Entscheid als «schockierend».
Vor dem Spiel gegen Leeds hatte Manchester United seit November 2025 im Old Trafford nicht mehr verloren. Dass ein Spieler gegen die Red Devils auswärts einen Doppelpack schnürt, ist noch länger her. Am 26. Februar 2025 erzielt Ipswichs Jaden Philogene zwei Treffer für die Gäste im altehrwürdigen «Theater der Träume».
Seine eigene Leistung stellt Okafor im Interview nach dem Spiel trotzdem in den Hintergrund: «Ich geniesse es, wenn ich Tore schiesse», sagt der Doppeltorschütze und betont, «aber für mich war es wichtiger, dass ich dem Team mit jeder meiner Aktionen – offensiv wie auch defensiv – dabei helfe, drei Punkte zu holen.» Über seine zwei Tore gibt sich Okafor sehr bescheiden: «Ich habe während der letzten Wochen meine Schüsse geübt. Heute habe ich es versucht und getroffen.»
Ein bisschen mehr Freude über die eigene Leistung sprudelt aus Okafor dann noch auf X. Dort postet er Bilder von der Partie und schreibt dazu: «Mama, schau her, ich habe im Old Trafford zwei Tore geschossen.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
32
38
70
2
Manchester City
31
35
64
3
Manchester United
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool FC
32
10
52
6
Chelsea FC
32
12
48
7
Brentford FC
32
4
47
8
Everton FC
32
2
47
9
Brighton & Hove Albion
32
6
46
10
FC Sunderland
32
-3
46
11
AFC Bournemouth
32
-1
45
12
FC Fulham
32
-3
44
13
Crystal Palace
31
-1
42
14
Newcastle United
32
-2
42
15
Leeds United
32
-10
36
16
Nottingham Forest
32
-12
33
17
West Ham United
32
-17
32
18
Tottenham Hotspur
32
-11
30
19
Burnley FC
32
-30
20
20
Wolverhampton Wanderers
32
-34
17