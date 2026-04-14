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Hediger per sofort weg
GC-Legende Koller übernimmt beim FC Zürich

Trainer-Knall beim FC Zürich. Dennis Hediger ist per sofort weg. Sein Nachfolger wird im Sommer Marcel Koller.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Marcel Koller wird neuer Coach beim FC Zürich.
Foto: Raphaël Dupain
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Trainer-Entlassung in der Super League. «Der FC Zürich zieht nach der aktuellen sportlichen Entwicklung die notwendigen Schlüsse: Die Zusammenarbeit mit Dennis Hediger wird per sofort beendet», teilt der Klub mit. Die Zürcher haben fünf ihrer letzten sechs Partien verloren, sind nur auf Platz 10 in der Tabelle. Dennis Hediger (39) hatte den Posten erst Ende Oktober übernommen.

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Für die ausbleibenden Runden dieser Saison steht Carlos Bernegger (57) interimistisch an der Seitenlinie. Seine Zeit ist befristet, denn gleichzeitig gibt der FCZ bekannt, dass der neue Cheftrainer bereits feststeht. Im Sommer übernimmt Marcel Koller (65) den Posten. Er tritt das Amt per 1. Juni an.

Letzte Station in Ägypten

Koller ist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Trainer im Schweizer und internationalen Fussball. Er hat St. Gallen und GC zum Meistertitel geführt und hat mit dem FC Basel den Cupsieg gefeiert. Auch in der Bundesliga war Koller einst tätig, trainierte neben dem FC Köln auch den VfL Bochum. Zudem war er sechs Jahre Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Mit ihr schaffte er die Qualifikation für die Europameisterschaft 2016.

Die Karriere-Stationen von Marcel Koller

Als Spieler
1978 – 1996: Grasshoppers

Als Trainer
1997 – 1999: FC Wil
1999 – 2002: FC St. Gallen
2002 – 2003: Grasshoppers
2003 – 2004: FC Köln
2005 – 2009: VfL Bochum
2011 – 2017: Österreich
2018 – 2020: FC Basel
2022 – 2025: Al Ahly

Als Spieler
1978 – 1996: Grasshoppers

Als Trainer
1997 – 1999: FC Wil
1999 – 2002: FC St. Gallen
2002 – 2003: Grasshoppers
2003 – 2004: FC Köln
2005 – 2009: VfL Bochum
2011 – 2017: Österreich
2018 – 2020: FC Basel
2022 – 2025: Al Ahly

Zuletzt stand Koller in Ägypten an der Seitenlinie, von 2022 bis 2025 coachte er Al Ahly. Mit diesem Team gewann er mehrere Titel sowie zweimal die afrikanische Champions League. Auch als Spieler sammelte er einst viel Erfahrung, spielte jahrelang bei GC und in der Schweizer Nati. Mit den Hoppers wurde Koller siebenmal Meister und gewann fünfmal den Cup.

«Der FC Zürich ist überzeugt, mit dieser Entscheidung die richtigen Weichen für eine stabile und erfolgreiche sportliche Zukunft gestellt zu haben», heisst es in der Mitteilung abschliessend.

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Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
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