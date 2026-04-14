Trainer-Entlassung in der Super League. «Der FC Zürich zieht nach der aktuellen sportlichen Entwicklung die notwendigen Schlüsse: Die Zusammenarbeit mit Dennis Hediger wird per sofort beendet», teilt der Klub mit. Die Zürcher haben fünf ihrer letzten sechs Partien verloren, sind nur auf Platz 10 in der Tabelle. Dennis Hediger (39) hatte den Posten erst Ende Oktober übernommen.
Für die ausbleibenden Runden dieser Saison steht Carlos Bernegger (57) interimistisch an der Seitenlinie. Seine Zeit ist befristet, denn gleichzeitig gibt der FCZ bekannt, dass der neue Cheftrainer bereits feststeht. Im Sommer übernimmt Marcel Koller (65) den Posten. Er tritt das Amt per 1. Juni an.
Letzte Station in Ägypten
Koller ist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Trainer im Schweizer und internationalen Fussball. Er hat St. Gallen und GC zum Meistertitel geführt und hat mit dem FC Basel den Cupsieg gefeiert. Auch in der Bundesliga war Koller einst tätig, trainierte neben dem FC Köln auch den VfL Bochum. Zudem war er sechs Jahre Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Mit ihr schaffte er die Qualifikation für die Europameisterschaft 2016.
Als Spieler
1978 – 1996: Grasshoppers
Als Trainer
1997 – 1999: FC Wil
1999 – 2002: FC St. Gallen
2002 – 2003: Grasshoppers
2003 – 2004: FC Köln
2005 – 2009: VfL Bochum
2011 – 2017: Österreich
2018 – 2020: FC Basel
2022 – 2025: Al Ahly
Als Spieler
1978 – 1996: Grasshoppers
Als Trainer
1997 – 1999: FC Wil
1999 – 2002: FC St. Gallen
2002 – 2003: Grasshoppers
2003 – 2004: FC Köln
2005 – 2009: VfL Bochum
2011 – 2017: Österreich
2018 – 2020: FC Basel
2022 – 2025: Al Ahly
Zuletzt stand Koller in Ägypten an der Seitenlinie, von 2022 bis 2025 coachte er Al Ahly. Mit diesem Team gewann er mehrere Titel sowie zweimal die afrikanische Champions League. Auch als Spieler sammelte er einst viel Erfahrung, spielte jahrelang bei GC und in der Schweizer Nati. Mit den Hoppers wurde Koller siebenmal Meister und gewann fünfmal den Cup.
«Der FC Zürich ist überzeugt, mit dieser Entscheidung die richtigen Weichen für eine stabile und erfolgreiche sportliche Zukunft gestellt zu haben», heisst es in der Mitteilung abschliessend.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19