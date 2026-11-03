Ein Rückschlag nach dem anderen! Der FC Bayern ist europaweit das einzige Top-Team ohne Saisonniederlage. Doch während es sportlich läuft, muss der Rekordmeister vermehrt heftig einstecken.

Darum gehts Bayern bleibt Europas einziges Top-Team ohne Niederlage, doch die Offensive ist stark dezimiert

Kompany fällt mit Hirnhautreizung aus, Co-Trainer Danks betreut Bayern gegen Atlético in Madrid

Gegen Dortmund traf Bayern viermal Aluminium, nun wartet Atlético mit Referee Letexier als Härtetest

Fabienne Kleinhenz

Der FC Bayern kommt vor dem Duell gegen Atlético Madrid am Dienstagabend einfach nicht zur Ruhe. Fast täglich werden die bis dato ungeschlagenen Münchner von neuen Rückschlägen und Lazarett-Meldungen überschattet – ein Zustand, der kurz vor dem Anpfiff in Spanien für mächtiges Kopfzerbrechen bei den Bayern-Fans sorgen dürfte.

Verletzungslazarett in der Offensive

In der Offensive der Münchner klaffen riesige Löcher: Zu den Langzeitverletzten Luis Díaz (29, Muskelbündelriss seit Oktober) und Jamal Musiala (23, Muskelfaserriss seit September) gesellte sich am Samstag ein weiteres Verletzungs-Trio.

Das Münchner Lazarett füllte sich im Klassiker im Minutentakt: Ismael Saibari (25) knickte nach einem Zweikampf mit Nati-Goalie Gregor Kobel (28) um – Diagnose: Syndesmosebandriss und laut «Bild» mindestens drei Monate Pause. Nur Minuten später erwischte es Serge Gnabry (31) mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Zu allem Überfluss musste auch noch Michael Olise (24) mit Kniebeschwerden runter; dieser konnte aber bereits wieder am Training teilnehmen und ist mit dem Team nach Spanien gereist.

Kompany fehlt an der Seitenlinie

Nicht nur auf dem Platz, auch an der Seitenlinie müssen die Bayern improvisieren. Trainer Vincent Kompany (40) war im Training zusammengebrochen und anschliessend ins Spital gebracht worden. Inzwischen steht die Diagnose fest: eine Hirnhautreizung. Der Belgier befindet sich zwar auf dem Weg der Besserung, der Zeitpunkt seiner Rückkehr bleibt aber offen. Gegen Atlético wird Co-Trainer Aaron Danks (34) einspringen. Die Reise nach Spanien tritt Bayern aber somit ohne seinen Cheftrainer an.

Alu-Fluch trifft auch Ballon-D'Or-Kane

Obwohl die Münchner in dieser Saison weiterhin ungeschlagen bleiben, mussten sie sich im Klassiker gegen den BVB mit einem Unentschieden begnügen. Was dabei besonders auffiel: Ein Material hatte es den Bayern an diesem Tag besonders angetan – das Aluminium.

Den Auftakt zum Alu-Pech machte Michael Olise bereits in der 10. Minute per Pfostenschuss. Wenig später machte der Fluch selbst vor Torgarant Harry Kane (33) keinen Halt: Der sonst so eiskalte Elfmeter-Experte trat an – und zimmerte den Ball mit Schmackes an die Querlatte. In der 75. Minute wackelte das Dortmunder Gehäuse ein weiteres Mal, ehe Toptalent Lennart Karl (18) das Aluminium-Spektakel in der 94. Minute mit einem letzten Lattenkracher vollendete.

Atlético als ultimative Resilienz-Probe

Nun wartet mit Atlético Madrid ein weiterer Härtetest. Zuletzt trafen die beiden Teams in der Saison 2021/22 in der fünften Champions-League-Runde aufeinander. Damals trennten sie sich 1:1. Alle Zeichen stehen auf Spektakel. Aber ein Detail dürfte den Bayern wohl kaum gefallen: Schiedsrichter François Letexier (37) leitet die Partie am Dienstagabend. Unter der Leitung des Franzosen verloren die Münchner bisher ausnahmslos alle drei Pflichtspiele – ein böses Omen?

Sportvorstand Max Eberl (53) setzt auf die Resilienz seiner Mannschaft. «Es ist sehr viel, was wir gerade zu verarbeiten haben. Wir müssen sehr resilient sein», meint er am Samstag nach dem Klassiker auf dem offiziellen Vereinskanal.

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