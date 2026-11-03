Der FC Lugano ist der letzte Klub in der Super League, der noch ungeschlagen ist. Die Tessiner befinden sich damit in einem exklusiven Klub.

Darum gehts Lazio führt die Serie A nach zehn Spielen ungeschlagen an, auch die AS Roma verlor noch nicht

Bayern und Dortmund bleiben nach acht Runden unbesiegt, Bayern führt dank Tordifferenz knapp

Der FC Lugano ist nach zwölf Spieltagen ohne Niederlage und seit 24 Pflichtspielen unbesiegt

Fabienne Kleinhenz

Lazio – das Mass aller Dinge

In der Serie A führt derzeit kein Weg an Rom vorbei: Lazio Rom spielt den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Nach zehn Partien sind die Römer in der Liga ungeschlagen (neun Siege, ein Unentschieden) und thronen an der Tabellenspitze. Dabei nutzten die Hauptstädter den Ausrutscher des bisherigen Co-Spitzenreiters Inter Mailand im Derby perfekt aus und bauten ihren Vorsprung an der Spitze auf drei Zähler aus.

Auch die AS Roma ist als Dritter der Serie A noch ungeschlagen (7 Siege, 3 Unentschieden). Jedoch haben die Giallorossi einmal weniger gewonnen als Inter Mailand und sind damit nicht ganz vorne dabei. Zuletzt feierte der Verein ein spektakuläres 5:2 gegen Udinese Calcio.

Deutscher Klassiker an der Spitze

In der Bundesliga läuft es rund: Nach acht Spieltagen steht der FC Bayern bei fünf Siegen und drei Remis, wobei diese nicht immer ganz dominant waren. Jedoch: Die Münchner sind der einzige Klub in der Liste, der auch international bislang ungeschlagen bleibt!

Mit ebenfalls 18 Punkten aus den ersten acht Partien (fünf Siege, drei Remis) stehen die Schwarz-Gelben den Münchnern in Sachen Ausbeute nichts nach. Bemerkenswert dabei: Die Kovac-Elf stellt mit nur sechs Gegentoren die mit Abstand stabilste Defensive der bisherigen Bundesliga-Saison und untermauert damit eindrucksvoll ihre Ambitionen im Titelrennen.

Tessiner in Topform

In der Schweiz sorgt der FC Lugano für Aufsehen. Nach zwölf Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti (44) bei elf Siegen und einem Unentschieden. Nach dem Sieg gegen den FC Basel am Sonntag ist Lugano saisonübergreifend seit 24 Pflichtspielen unbesiegt (20 Siege, 4 Unentschieden) – ein grandioser Vereinsrekord! Der Abstand zu YB, die bis Sonntag ebenfalls ungeschlagen waren, ist nun auf neun Punkte angewachsen.

Damit gehören Lazio, die AS Roma, der deutsche Titelverteidiger, der BVB und der FC Lugano aktuell zu den Teams, die in ihren nationalen Wettbewerben besonders stabil auftreten. Wie lange diese Serien halten?