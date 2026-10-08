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«Es gibt sehr schlimme Tage»
Bundesliga-Profi spricht über krebskranke Freundin

Im April dieses Jahres machen Eren Dinkci (24) und seine Lebensgefährtin Cinja Koch (23) ihre Schockdiagnose öffentlich. Koch ist an lymphatischer Leukämie erkrankt. Nun gibt Dinkci Einblicke, wie die beiden ihren Alltag gestalten.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Fussballprofi Eren Dinkci mit seiner Freundin Cinja Koch.
Foto: DKMS/Eren Dinkci

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bei Werder-Profi Eren Dinkcis Partnerin wurde lymphatische Leukämie diagnostiziert
  • Sie erhält derzeit eine Immuntherapie, welche das Paar herausfordert
  • Dinkci und seine Partnerin haben trotzdem grosse Pläne für kommenden Sommer
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Fabienne Kleinhenz

Vor rund zehn Monaten veränderte sich das Leben von Fussballer Eren Dinkci (24) und seiner Partnerin Cinja Koch (23) grundlegend. Im Januar wurde bei Koch akute lymphatische Leukämie festgestellt.

Das Paar machte die Schockdiagnose wenig später öffentlich. Nun redet Dinkci im Interview mit der «Bild» erstmals ausführlich über den Alltag als Paar mit der Krankheit und spricht dabei auch offen über die harten Phasen.

Das Paar kann auf viel Unterstützung zählen

Dinkci, der auf diese Saison hin von Freiburg an Werder Bremen ausgeliehen wurde, erklärt, dass Cinja Koch aktuell eine Immuntherapie durchlaufe. «Sie bekommt noch dreieinhalb Wochen ein Medikament, das rund um die Uhr durchläuft wie eine Infusion und Nebenwirkungen verursacht.» Die Behandlung schlage aber gut an. Die Hoffnung ist, dass Koch im kommenden Frühling wieder gesund ist und die Krankheit dann nicht mehr zurückkommt.

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Obwohl es schwierig ist, habe die Situation die beiden noch enger zusammengebracht, meint Dinkci. «Es gibt sehr, sehr schlimme Tage. Aber eben auch schöne», so der Spieler. Unterstützt werden die beiden in dieser herausfordernden Zeit besonders von Freunden und Familie. «Es ist Gold wert», so Dinkci.

Grosse Pläne für den nächsten Sommer

Der Spieler erklärt im Interview weiter, dass er zuletzt wegen der Krankheit seiner Partnerin auch bei einigen Trainings und Tests von Werder Bremen gefehlt hat. «Es fühlt sich blöd an, die Mannschaft im Stich zu lassen. Aber es gibt Wichtigeres als Fussball. Mir ist das erst spät bewusst geworden.» Er habe aber das Glück, bei Bremen Trainer zu haben, die viel Verständnis aufbringen würden für die Situation.

Und Dinkci erklärt auch, wie ihm der Fussball zeitweise helfe, einzutauchen und die Krankheit zu vergessen.

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Und weil das Paar fest an eine Heilung glaubt, ist in der kommenden Sommerpause auch ein grosser gemeinsamer Urlaub geplant. «Wir haben beide ein grosses Ziel. Und darauf arbeiten wir hin», sagt Dinkci. «Mir macht es viel Mut und Hoffnung, wenn man sieht, wie viel Kraft sie hat. Und das nach allem, was sie schon überstanden hat.»

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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
7
12
2
Bayern München
Bayern München
4
12
10
3
SC Freiburg
SC Freiburg
4
9
10
4
FC Augsburg
FC Augsburg
4
5
7
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
5
7
6
FSV Mainz
FSV Mainz
4
4
7
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
4
1
7
8
Werder Bremen
Werder Bremen
4
0
7
9
RB Leipzig
RB Leipzig
4
4
6
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
-1
5
11
Schalke 04
Schalke 04
4
-1
5
12
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
4
-2
4
13
1. FC Köln
1. FC Köln
4
-3
4
14
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-3
3
15
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
-3
3
16
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-11
3
17
Union Berlin
Union Berlin
4
-13
1
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
4
-10
0
Champions League
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