Nach dem geplatzten El-Mala-Deal schlägt Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt gleich doppelt zu: Mit Giannis Konstantelias von PAOK Thessaloniki und Joey Veerman von der PSV Eindhoven stehen zwei hochkarätige Verstärkungen für den BVB kurz vor der Unterschrift.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der BVB steht nach dem gescheiterten El-Mala-Transfer kurz vor der Verpflichtung von Giannis Konstantelias für rund 30 Millionen Euro

Während der Medizincheck in Dortmund ansteht, läuft die PAOK-Fanszene «Gate 4» gegen den Verkauf ihres Eigengewächses und Publikumslieblings Sturm

Parallel arbeiten die Dortmunder am Transfer von PSV-Mittelfeldstratege Joey Veerman, der für etwa 25 Millionen Euro kommen soll





Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Seit vergangener Woche ist klar: Kölns 19-jähriges Toptalent Said El Mala wechselt nicht zu Borussia Dortmund. Der BVB stieg nach mehreren abgelehnten Millionen-Angeboten aus dem Poker um den Youngster definitiv aus.

Die Borussen haben aber Alternativen bereit: Mit Hochdruck ist man offenbar an der Verpflichtung von Giannis Konstantelias (23) dran. Der Offensivakteur befindet sich bereits auf dem Weg nach Dortmund und soll erste Teile des Medizinchecks absolvieren, berichtet Sky Sport. Konstantelias galt bei den BVB-Verantwortlichen von Beginn an als Wunsch-Alternative zu El Mala: Da im Hintergrund bereits vor längerer Zeit erste Schritte eingeleitet wurden, konnte der Verein nun schnell reagieren.

Rund 30 Millionen Euro werden die Dortmunder für den 18-fachen griechischen Nationalspieler vermutlich zahlen müssen. Bei PAOK Thessaloniki glänzte der 23-Jährige in der vergangenen Saison mit insgesamt 14 Toren und stellte seine Form auch in der aktuellen Europa-League-Qualifikation direkt wieder unter Beweis (drei Tore und ein Assist in vier Spielen). Im Ruhrpott soll der Techniker nun das Mittelfeld stärken. Mit ihm und Konstantinos Karetsas würden künftig erstmals in der BVB-Vereinsgeschichte zwei Griechen gleichzeitig im Kader stehen.

Unruhe bei den Griechen

Freude am Konstantelias-Wechsel haben aber nicht alle. Die griechische Fan-Gruppierung «Gate 4» probt nämlich den Aufstand: Konstantelias ist für sie nicht irgendein PAOK-Spieler, sondern ein Eigengewächs aus der eigenen Jugend und das Gesicht des Vereins. In den sozialen Medien richtete die Fangruppe einen emotionalen Appell an die Vereinsführung: «Die Fahne von PAOK wird für immer am Mast wehen. Trotz aller Besserwisser und Pessimisten hat das PAOK-Volk nur eine Forderung: Giannis Konstantelias, der grösste Fussballer, der nach Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat, soll weiterhin das Trikot mit dem Doppelkopf auf der Brust tragen.» Verhindern wird das den Millionen-Deal aber kaum.

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Nächstes Upgrade fürs Mittelfeld?

Das BVB-Transferteam um Ole Book (40) und Lars Ricken (50) leistete in den letzten Tagen wohl einige Überstunden, denn laut Sky Sport arbeiten die Dortmunder gleichzeitig auch noch an der Verpflichtung von Joey Veerman (27) von der PSV Eindhoven.

Der Holländer soll beim BVB für einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, als Ablösesumme stehen rund 25 Millionen Euro im Raum. Der Mittelfeldspieler aus der Eredivisie bringt viel Erfahrung mit, darunter auch auf internationalem Höchstlevel. Der 27-Jährige bestritt bei der PSV bereits 44 Spiele auf der internationalen Bühne und lief auch schon 16-mal für die holländische Nationalmannschaft auf.