Barcelona hat sich die Dienste von Karim Adeyemi gesichert. Der BVB-Stürmer wechselt für gut 20 Millionen Euro nach Spanien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Karim Adeyemi (24) wechselt für 22 Millionen Euro zum FC Barcelona

Dortmund sichert sich 35 Prozent am nächsten Weiterverkauf des Spielers

Adeyemi erzielte 36 Tore und 25 Vorlagen in 146 Spielen für Dortmund

Carlo Steiner Redaktor Sport

Karim Adeyemi (24) wechselt von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Dies bestätigte Barça-Präsident Joan Laporta im Vorfeld des WM-Halbfinals der Spanier gegen Frankreich in Dallas: «Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt.»

Medienberichten zufolge zahlen die Katalanen eine fixe Ablöse von 22 Millionen Euro, bis zu neun Millionen könnten noch an Boni hinzukommen. Zudem hat sich der BVB 35 Prozent am nächsten Verkauf des Flügelstürmers gesichert.

Adeyemi wechselte im Sommer 2022 für rund 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben. In 146 Spielen gelangen ihm 36 Tore und 25 Vorlagen. Sein Vertrag in Dortmund wäre noch eine Saison gültig gewesen.

Laut «Bild» eine entscheidende Rolle beim Deal soll Hansi Flick (61) spielen. Adeyemi hat 2021 unter dem damaligen Bundestrainer erstmals Luft in der Nationalmannschaft geschnuppert und kam damals auch zu seinem ersten Einsatz im DFB-Trikot. Das gute Verhältnis wollen die Katalanen nun nutzen, um Adeyemi zu verpflichten. So soll Flick dem Spieler persönlich mitgeteilt haben, dass er bei Barça eine wichtige Rolle einnehmen soll.

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