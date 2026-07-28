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Hohe Ablösesumme
Dortmund verpflichtet Offensiv-Juwel

Dortmund verstärkt seine Offensive Medienberichten zufolge mit dem griechischen Nationalspieler Konstantinos Karetsas. Für den 18-Jährigen greift der BVB tief in die Taschen.
Publiziert: 10:05 Uhr
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Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Konstantinos Karetsas wechselt zu Borussia Dortmund.
Foto: UEFA via Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Mehr Geld hat Borussia Dortmund erst für Ousmane Dembélé ausgegeben: Eine Ablösesumme von 33 Millionen Euro soll der BVB für Konstantinos Karetsas auf den Tisch legen. Der 18-jährige griechisch-belgische Doppelbürger wechselt damit trotz Vertrag bis 2029 vom belgischen Erstligisten KRC Genk in die Bundesliga. Das berichten verschiedene deutsche Medien wie die «Bild» am späten Montagabend.

Karetsas soll bei Dortmund längerfristig den Platz von Julian Brandt (30), dessen Vertrag nicht verlängert wurde, im offensiven Mittelfeld einnehmen. Bei Europa-League-Teilnehmer Genk glänzte er zuletzt vor allem als Vorbereiter: In der abgelaufenen Saison kommt er auf 18 Assists für seinen Jugendklub, dazu erzielte er drei Tore – Grund genug für Dortmund, ihn nach Dembélé (35 Millionen Euro im Juli 2016) zum zweitteuersten Zugang der Vereinsgeschichte zu machen.

Mit seinen Auftritten hat er sich auch in den Kreis der griechischen Nationalmannschaft gespielt: Seit seinem Debüt im März 2025 kommt er auf zehn Länderspiel-Einsätze für das Land seiner Eltern. Zuvor hat der in Genk geborene Karetsas alle Juniorenstufen im belgischen Verband durchlaufen.

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