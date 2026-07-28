Dortmund verstärkt seine Offensive Medienberichten zufolge mit dem griechischen Nationalspieler Konstantinos Karetsas. Für den 18-Jährigen greift der BVB tief in die Taschen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Mehr Geld hat Borussia Dortmund erst für Ousmane Dembélé ausgegeben: Eine Ablösesumme von 33 Millionen Euro soll der BVB für Konstantinos Karetsas auf den Tisch legen. Der 18-jährige griechisch-belgische Doppelbürger wechselt damit trotz Vertrag bis 2029 vom belgischen Erstligisten KRC Genk in die Bundesliga. Das berichten verschiedene deutsche Medien wie die «Bild» am späten Montagabend.

Karetsas soll bei Dortmund längerfristig den Platz von Julian Brandt (30), dessen Vertrag nicht verlängert wurde, im offensiven Mittelfeld einnehmen. Bei Europa-League-Teilnehmer Genk glänzte er zuletzt vor allem als Vorbereiter: In der abgelaufenen Saison kommt er auf 18 Assists für seinen Jugendklub, dazu erzielte er drei Tore – Grund genug für Dortmund, ihn nach Dembélé (35 Millionen Euro im Juli 2016) zum zweitteuersten Zugang der Vereinsgeschichte zu machen.

Mit seinen Auftritten hat er sich auch in den Kreis der griechischen Nationalmannschaft gespielt: Seit seinem Debüt im März 2025 kommt er auf zehn Länderspiel-Einsätze für das Land seiner Eltern. Zuvor hat der in Genk geborene Karetsas alle Juniorenstufen im belgischen Verband durchlaufen.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen