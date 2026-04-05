Köln holt nach 0:2-Rückstand einen Punkt

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Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2:2
1. FC Köln
1. FC Köln
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Eintracht Frankfurt
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Beendet
2:2
1. FC Köln
1. FC Köln
Burkardt 66'
Kalimuendo 69'
Kaminski 70'
Castro-Montes 83'
05.04.2026, 19:31 Uhr

90. Minute (+8)

Fazit:
Eintracht Frankfurt kommt nach einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Köln hinaus. Nachdem die erste Hälfte torlos endete, konnten die Hausherren in der Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten mit 2:0 vorlegen. Es dauert rund 60 Sekunden, bevor Jakub Kamiński den Anschlusstreffer erzielte. Im Anschluss wirkten die Geissböcke deutlich energischer und kamen zu mehreren guten Abschlussmöglichkeiten, die vorerst ungenutzt blieben. Erst in der 83. Minute glich der frisch eingewechselte Alessio Castro-Montes aus. In der Schlussphase kam die Eintracht zwar nochmal, doch in den entscheidenden Bereichen war man zu ungenau. Für die Mannen von Albert Riera geht es kommende Woche beim VfL Wolfsburg weiter, während der Effzeh den SV Werder Bremen empfängt.

05.04.2026, 19:26 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende

05.04.2026, 19:26 Uhr

90. Minute (+7)

Die Schlussphase ist extrem hektisch und Frankfurt drückt nochmal. Nach einem Foul an Ayoube Amaimouni-Echghouyab gibt es einen Freistoss im rechten Halbfeld. Farès Chaïbi bringt die Kugel auf den Elfmeterpunkt, wo sich Arthur Theate durchsetzt, doch sein Kopfball landet lediglich auf dem Tordach, sodass es beim 2:2 bleibt.

05.04.2026, 19:25 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+6)

Gelbe Karte für Jakub Kamiński (1. FC Köln)
Jakub Kamiński sieht aufgrund einer Spielverzögerung den gelben Karton.

05.04.2026, 19:23 Uhr

90. Minute (+4)

Arnaud Kalimuendo hebt von der linken Seite das Leder nach innen und findet am Elfmeterpunkt den Kopf von Aurèle Amenda, der mit seinem Kopfball das Tor um einen Meter verpasst. Mario Götze erkennt dies jedoch frühzeitig und bringt noch sein Bein dazwischen und bringt den Ball nochmal ins Zentrum, doch dort findet er lediglich einen Verteidiger, der die Situation klärt.

05.04.2026, 19:23 Uhr

90. Minute (+3)

Köln zieht sich bei gegnerischem Ballbesitz tief in die eigene Hälfte zurück und macht es den Hausherren damit extrem schwer, mit Tempo bis zur Grundlinie durchzudringen.

05.04.2026, 19:21 Uhr

90. Minute (+1)

Die Nachspielzeit fällt mit sieben Minuten sehr üppig aus. Allerdings ist dies aufgrund von mehreren Spielunterbrechungen, den Wechseln und auch vier Toren durchaus nachvollziehbar.

05.04.2026, 19:20 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.

05.04.2026, 19:18 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte für Luca Waldschmidt (1. FC Köln)
Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite durch Marius Bülter, versucht Luca Waldschmidt noch die Kugel zu erwischen, doch er rutscht dabei auch in Michael Zetterer hinein, der den Ball bereits sicher in den Händen hat. Demzufolge sieht der Offensivspieler die Gelbe Karte.

05.04.2026, 19:17 Uhr

87. Minute

Ein Blick auf die Blitz-Tabelle verrät, dass ein Unentschieden beiden Teams nicht besonders viel weiterhelfen dürfte. Köln würde weiterhin nur zwei Zähler Abstand zum Relegationsplatz halten, da der FC St. Pauli im frühen Spiel des Tages ebenfalls Unentschieden spielte, und Frankfurt würde mit einer Punkteteilung gegenüber Bayer Leverkusen verlieren, die gestern gegen den VfL Wolfsburg gewannen.

Gelungenes Trainer-Debüt
Köln holt nach 0:2-Rückstand einen Punkt

Frankfurt und Köln trennen sich 2:2. Die Eintracht bringt eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit.
Publiziert: 05.04.2026 um 20:43 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 20:47 Uhr
1/4
Kölns Interimstrainer René Wagner holt bei seinem Debüt einen Punkt nach 0:2-Rückstand.
Foto: IMAGO/Maximilian Koch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln liefern sich am Ostersonntag ein packendes Duell. Vor allem die zweite Halbzeit hat es in sich – alle vier Tore beim 2:2 fallen nach der Pause.

Frankfurt kontrolliert das Spiel in den ersten 45 Minuten, doch die Gäste aus Köln setzen immer wieder zu schnellen Gegenstössen an. Nach dem Seitenwechsel bleibt die SGE spielbestimmend, doch zwingende Abschlüsse sind weiterhin Mangelware.

Dann fallen die Tore plötzlich wie reife Früchte von den Bäumen: Fares Chaibi sorgt mit einem Solo für die Vorlage zum 1:0 durch Jonathan Burkardt, kurz darauf erhöht Arnaud Kalimuendo auf 2:0. Die Antwort der Kölner lässt aber keine Minute auf sich warten, Jakub Kaminski mit einem abgefälschten Schuss zum Anschluss. Die Dynamik kippt: Köln wirkt deutlich mutiger und kommt immer wieder gefährlich vor das Frankfurter Tor. In der 83. Minute schiebt Alessio Castro-Montes eine Vorlage von Ragnar Ache zum 2:2 über die Linie.

Nach dem Ausgleich findet die Eintracht den Offensivdrang wieder, versucht bis zuletzt, doch noch die drei Punkte mitzunehmen. Kalimuendo und Younes Ebnoutalib vergeben noch zwei gute Chancen, doch der Ball findet den Weg kein weiteres Mal ins Netz.

Köln im Abstiegskampf, Frankfurt auf Europa-Kurs

Die Kölner jubeln im ersten Spiel unter Interimstrainer René Wagner, der vor der Länderspielpause vom entlassenen Lukas Kwasniok übernommen hat, über einen Punkt im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf St. Pauli auf dem Relegationsplatz, das zuvor bei Union Berlin ein 1:1 erkämpft hat, beträgt somit weiterhin zwei Punkte.

Die Eintracht verpasst es, nach der 2:3-Niederlage des SC Freiburg, der am Samstag gegen Bayern bis zur 81. Minute mit 2:0 in Führung gelegen hat, den Abstand nach hinten entscheidend zu vergrössern. Zwei Zähler liegt man nun vor den Breisgauern. Die beiden Klubs kämpfen um Tabellenplatz sieben, der aufgrund der Teilnehmer in den DFB-Pokal-Halbfinals voraussichtlich für die Conference League reicht. Einzig ein Pokalsieg des SC Freiburg könnte den Frankfurtern im Falle eines siebten Schlussrangs das internationale Geschäft noch vermiesen. 

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05. April 2026 um 17:30 Uhr
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