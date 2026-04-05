Köln holt nach 0:2-Rückstand einen Punkt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln liefern sich am Ostersonntag ein packendes Duell. Vor allem die zweite Halbzeit hat es in sich – alle vier Tore beim 2:2 fallen nach der Pause.

Frankfurt kontrolliert das Spiel in den ersten 45 Minuten, doch die Gäste aus Köln setzen immer wieder zu schnellen Gegenstössen an. Nach dem Seitenwechsel bleibt die SGE spielbestimmend, doch zwingende Abschlüsse sind weiterhin Mangelware.

Dann fallen die Tore plötzlich wie reife Früchte von den Bäumen: Fares Chaibi sorgt mit einem Solo für die Vorlage zum 1:0 durch Jonathan Burkardt, kurz darauf erhöht Arnaud Kalimuendo auf 2:0. Die Antwort der Kölner lässt aber keine Minute auf sich warten, Jakub Kaminski mit einem abgefälschten Schuss zum Anschluss. Die Dynamik kippt: Köln wirkt deutlich mutiger und kommt immer wieder gefährlich vor das Frankfurter Tor. In der 83. Minute schiebt Alessio Castro-Montes eine Vorlage von Ragnar Ache zum 2:2 über die Linie.

Nach dem Ausgleich findet die Eintracht den Offensivdrang wieder, versucht bis zuletzt, doch noch die drei Punkte mitzunehmen. Kalimuendo und Younes Ebnoutalib vergeben noch zwei gute Chancen, doch der Ball findet den Weg kein weiteres Mal ins Netz.

Köln im Abstiegskampf, Frankfurt auf Europa-Kurs

Die Kölner jubeln im ersten Spiel unter Interimstrainer René Wagner, der vor der Länderspielpause vom entlassenen Lukas Kwasniok übernommen hat, über einen Punkt im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf St. Pauli auf dem Relegationsplatz, das zuvor bei Union Berlin ein 1:1 erkämpft hat, beträgt somit weiterhin zwei Punkte.

Die Eintracht verpasst es, nach der 2:3-Niederlage des SC Freiburg, der am Samstag gegen Bayern bis zur 81. Minute mit 2:0 in Führung gelegen hat, den Abstand nach hinten entscheidend zu vergrössern. Zwei Zähler liegt man nun vor den Breisgauern. Die beiden Klubs kämpfen um Tabellenplatz sieben, der aufgrund der Teilnehmer in den DFB-Pokal-Halbfinals voraussichtlich für die Conference League reicht. Einzig ein Pokalsieg des SC Freiburg könnte den Frankfurtern im Falle eines siebten Schlussrangs das internationale Geschäft noch vermiesen.

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