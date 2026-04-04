Manzambi-Tor wird wegen Bayerns Schluss-Furioso zur Nebensache

Da führt Freiburg 2:0 gegen die Bayern und schnuppert am Coup. Und dann verlieren die Breisgauer das Spiel auf dramatische Art und Weise.
In der 71. Minute ist es eine missratene Flugeinlage von Bayern-Keeper Manuel Neuer, der Lucas Höler das 2:0 ermöglicht. Die Münchner stehen vor ihrer zweiten Pleite in dieser Bundesliga-Saison. Mitverantwortlich wäre auch Johan Manzambi, der Freiburg mit einem sehenswerten Distanzschuss unmittelbar nach der Pause in Führung bringt. Die Bayern lassen Manzambi zu viel Platz, sodass dieser aus rund 25 Metern zum Schlenzer ansetzen kann. Der Ball dreht sich unhaltbar für Neuer in die rechte Ecke.
Doch dann nimmt die Wende ihren Lauf. Erst gleicht der 20-jährige Tom Bischof in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Partie aus, nachdem er schon für den Anschlusstreffer sorgte (81.). Und als alle von einem Remis ausgehen, drückt der andere Bayern-Youngster Lennart Karl (18) den Ball nach Vorlage von Alphonso Davies doch noch zum Sieg über die Linie – in der 99. Minute.
Somit entführen die Münchner die drei Punkte aus Freiburg und können den BVB, der am Samstagabend in Stuttgart spielt, auf Distanz halten. Um am Dienstag in Madrid gegen Real im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals vorzulegen, braucht es wohl aber eine Leistungssteigerung.
Ob dann die Bayern-Torversicherung Harry Kane wieder spielen kann, bleibt abzuwarten. Weil auch sein Backup Nicolas Jackson wegen einer Rotsperre nicht mittun konnte, hat Serge Gnabry gegen Freiburg als Mittelstürmer gespielt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16