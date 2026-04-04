Manzambi-Tor wird wegen Bayerns Schluss-Furioso zur Nebensache

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SC Freiburg
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2:3
Bayern München
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SC Freiburg
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Beendet
2:3
Bayern München
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Manzambi 46'
Höler 71'
Bischof 81', 90'+2
Karl 90'+9
04.04.2026, 17:40 Uhr

90. Minute (+11)

Fazit
Dem FC Bayern reichen rund 20 dominante Minuten, um eine Freiburger 2:0-Führung doch noch in einen 3:2-Sieg zu drehen! Das ist wirklich extrem bitter für die Breisgauer, die über 70 Minuten eine nahezu perfekte Leistung gegen den Rekordmeister zeigten und völlig zu Recht auf den Überraschungssieg zusteuerten. Doch die Münchner legten namhaft von der Bank nach, erhöhten den Druck immer mehr und bewiesen große Moral. Ein Bischof-Doppelpack aus der Distanz sorgte zunächst mit Beginn der Nachspielzeit für den Ausgleich. Die Gäste hatten aber noch nicht genug, machten weiter Druck und belohnten sich für ihre Moral sogar noch mit der letzten Aktion mit dem Sieg. Damit ist die Generalprobe vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid geglückt und am Dienstag wollen die Bayern in der Königsklasse dann bestenfalls von Beginn an nichts anbrennen lassen. Für den Sport-Club fühlt sich die Niederlage sicherlich noch schlimmer an als sonst. Trotzdem können sie auf der Leistung absolut aufbauen und scheinen bestens vorbereitet auf ihr erstes Europapokal-Viertelfinale am Donnerstag gegen Celta Vigo.

04.04.2026, 17:39 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+11)

Spielende

04.04.2026, 17:39 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+10)

Gelbe Karte für Lennart Karl (Bayern München)
Lennart Karl bejubelt seinen Siegtreffer emotional und zieht sich sogar das Trikot aus. Dafür gibt es natürlich auch Gelb.

04.04.2026, 17:38 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+9)

Gelbe Karte für Noah Atubolu (SC Freiburg)
Noah Atubolu beschwert sich über den Gegentreffer lautstark und wird dafür verwarnt. Vermutlich ging es dem Keeper darum, dass die Nachspielzeit bereits abgelaufen war.

04.04.2026, 17:38 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+9)

Tooor für Bayern München, 2:3 durch Lennart Karl
Bayern dreht das Spiel tatsächlich noch komplett! Kimmich steckt auf der linken Seite perfekt für Davies durch, der den Ball aus dem Lauf flach vor das Tor bringt. Karl hat dadurch frei vor dem Tor keinerlei Probleme mehr den Ball aus kürzester Distanz im Tor unterzubringen.

04.04.2026, 17:38 Uhr

90. Minute (+8)

Plötzlich tauchen die Freiburger doch nochmal im FCB-Strafraum auf! Eine flache Irié-Flaken von der linken Seite kann Neuer nur klatschen lassen. Dadurch gibt es nochmal ein ziemliches Durcheinander, das die Gäste aber irgendwie bereinigt kriegen.

04.04.2026, 17:29 Uhr

90. Minute (+7)

Laimer taucht nach einem Doppelpass mit Karl rechts am Fünfereck auf und legt den Ball mit dem rechten Aussenrist an Atubolu vorbei. Der Ball rauscht aber auch haarscharf am lauernden Musiala und am langen Eck vorbei. Allerdings geht dann sowieso die Fahne des Linienrichters hoch.

04.04.2026, 17:23 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+2)

Tooor für Bayern München, 2:2 durch Tom Bischof
Bischof mit dem Distanzschuss-Doppelpack Nach einer kurz ausgeführten FCB-Ecke von der rechten Seite bedient Olise den im Rückraum völlig freien Bischof. Mit dem rechten Spann versenkt der 20-Jährige den Ball daraufhin zielsicher im unteren rechten Eck.

04.04.2026, 17:23 Uhr

90. Minute (+1)

Acht Minuten müssen die Freiburger noch überstehen, um den Heimsieg bejubeln zu dürfen. Die Bayern geben sich aber natürlich weiter nicht geschlagen und werden auf den Ausgleich drängen.

04.04.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+1)

Nachspielzeit: Es werden 8 Minuten nachgespielt.

Bis zur 81. Minute 0:2 hinten
Manzambi-Tor wird wegen Bayerns Schluss-Furioso zur Nebensache

Bayern dreht die Partie in Freiburg nach 0:2-Rückstand. Manzambi bringt den Sport-Club mit einem sehenswerten Tor auf die Siegerstrasse, am Ende bleibt dem Nati-Youngster aber nur der Frust.
Publiziert: 04.04.2026 um 18:04 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 18:05 Uhr
1/10
Bayern gewinnt ein verrücktes Bundesliga-Spiel in Freiburg mit 3:2.
Foto: FC Bayern via Getty Images
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Carlo Steiner und Cédric Heeb

Da führt Freiburg 2:0 gegen die Bayern und schnuppert am Coup. Und dann verlieren die Breisgauer das Spiel auf dramatische Art und Weise.

In der 71. Minute ist es eine missratene Flugeinlage von Bayern-Keeper Manuel Neuer, der Lucas Höler das 2:0 ermöglicht. Die Münchner stehen vor ihrer zweiten Pleite in dieser Bundesliga-Saison. Mitverantwortlich wäre auch Johan Manzambi, der Freiburg mit einem sehenswerten Distanzschuss unmittelbar nach der Pause in Führung bringt. Die Bayern lassen Manzambi zu viel Platz, sodass dieser aus rund 25 Metern zum Schlenzer ansetzen kann. Der Ball dreht sich unhaltbar für Neuer in die rechte Ecke.

Doch dann nimmt die Wende ihren Lauf. Erst gleicht der 20-jährige Tom Bischof in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Partie aus, nachdem er schon für den Anschlusstreffer sorgte (81.). Und als alle von einem Remis ausgehen, drückt der andere Bayern-Youngster Lennart Karl (18) den Ball nach Vorlage von Alphonso Davies doch noch zum Sieg über die Linie – in der 99. Minute.

Somit entführen die Münchner die drei Punkte aus Freiburg und können den BVB, der am Samstagabend in Stuttgart spielt, auf Distanz halten. Um am Dienstag in Madrid gegen Real im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals vorzulegen, braucht es wohl aber eine Leistungssteigerung.

Ob dann die Bayern-Torversicherung Harry Kane wieder spielen kann, bleibt abzuwarten. Weil auch sein Backup Nicolas Jackson wegen einer Rotsperre nicht mittun konnte, hat Serge Gnabry gegen Freiburg als Mittelstürmer gespielt.

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04. April 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
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