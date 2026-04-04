Manzambi-Tor wird wegen Bayerns Schluss-Furioso zur Nebensache

Bayern dreht die Partie in Freiburg nach 0:2-Rückstand. Manzambi bringt den Sport-Club mit einem sehenswerten Tor auf die Siegerstrasse, am Ende bleibt dem Nati-Youngster aber nur der Frust.

Da führt Freiburg 2:0 gegen die Bayern und schnuppert am Coup. Und dann verlieren die Breisgauer das Spiel auf dramatische Art und Weise.

In der 71. Minute ist es eine missratene Flugeinlage von Bayern-Keeper Manuel Neuer, der Lucas Höler das 2:0 ermöglicht. Die Münchner stehen vor ihrer zweiten Pleite in dieser Bundesliga-Saison. Mitverantwortlich wäre auch Johan Manzambi, der Freiburg mit einem sehenswerten Distanzschuss unmittelbar nach der Pause in Führung bringt. Die Bayern lassen Manzambi zu viel Platz, sodass dieser aus rund 25 Metern zum Schlenzer ansetzen kann. Der Ball dreht sich unhaltbar für Neuer in die rechte Ecke.

Doch dann nimmt die Wende ihren Lauf. Erst gleicht der 20-jährige Tom Bischof in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Partie aus, nachdem er schon für den Anschlusstreffer sorgte (81.). Und als alle von einem Remis ausgehen, drückt der andere Bayern-Youngster Lennart Karl (18) den Ball nach Vorlage von Alphonso Davies doch noch zum Sieg über die Linie – in der 99. Minute.

Somit entführen die Münchner die drei Punkte aus Freiburg und können den BVB, der am Samstagabend in Stuttgart spielt, auf Distanz halten. Um am Dienstag in Madrid gegen Real im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals vorzulegen, braucht es wohl aber eine Leistungssteigerung.

Ob dann die Bayern-Torversicherung Harry Kane wieder spielen kann, bleibt abzuwarten. Weil auch sein Backup Nicolas Jackson wegen einer Rotsperre nicht mittun konnte, hat Serge Gnabry gegen Freiburg als Mittelstürmer gespielt.

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