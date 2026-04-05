St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen den Abstieg

Union Berlin und der FC St. Pauli trennen sich an der Alten Försterei 1:1. Die Gäste machen im Abstiegskampf einen Punkt auf Wolfsburg gut.

Carlo Steiner Redaktor Sport

St. Pauli erkämpft sich bei Union Berlin einen Punkt im Abstiegskampf. Die Berliner erspielen sich ein deutliches Chancenplus, kommen aber nicht über ein 1:1 hinaus.

Die Eisernen aus Berlin gehen das Spiel energisch an und schnüren die Hamburger über weite Strecken in deren Hälfte ein.

Doch Union lässt zu viele Chancen liegen, scheitert immer wieder am starken St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj, der von der sensationellen WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina gegen Italien beflügelt scheint.

Der FC St. Pauli zeigt sich defensiv solide, kommt aber offensiv nur selten aus der eigenen Hälfte. Umso überraschender fällt das 0:1: Ein Freistoss landet per Abpraller bei Pereira Lage, der den Ball aus 25 Metern sehenswert in die Maschen haut.

St. Pauli macht Punkt auf Wolfsburg gut

Union reagiert mit noch mehr Druck und kommt nach der Pause durch Andrej Ilic zum verdienten Ausgleich: Eine Ecke fliegt auf die Fünferlinie, Ilic gewinnt das Kopfballduell und beschert dem Gastgeber den Ausgleich.

In der Schlussphase bleibt Union die aktivere Mannschaft, trifft aber weiterhin auf einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner und einen erneut überragenden Vasilj im Tor. St. Pauli bringt kaum noch Entlastung zustande. In der Nachspielzeit fliegt St.-Pauli-Captain Jackson Irvine vom Platz. Er wird den Hamburgern beim Heimspiel gegen die Bayern fehlen.

Die Hamburger bleiben auf dem Relegationsplatz (drittletzter), machen aber einen Zähler auf Wolfsburg, das am Samstag gegen Leverkusen 3:6 verloren hat.

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