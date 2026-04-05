St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen den Abstieg

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Union Berlin
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1:1
FC St. Pauli
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Beendet
1:1
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Ilic 52'
Pereira Lage 25'
05.04.2026, 17:31 Uhr

90. Minute (+7)

Fazit:
In einer vor allem kampfbetonten Abstiegskampfpartie zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli teilen sich die Teams am Ende die Punkte mit einem 1:1 (0:1). Union agierte anfangs spielfreudig und konnte sich die ein oder andere Chance erspielen, nutzte diese jedoch nicht und scheiterte oft an St. Paulis Rückhalt Nikola Vasilj. Nachdem Pereira Lages Hammer (25.) die Führung bedeutete, kamen die Gäste nur noch zu wenigen Offensivgelegenheiten. Ilic (52.) erzielte nach einer Ecke den Ausgleich. Union hatte die ein oder andere Chance, das Spiel zu drehen, liess aber den letzten Biss vermissen, während den Gästen die Ideen ausgingen und darauf bedacht waren, den Punkt nach Hause zu bringen. Damit verpasst St. Pauli die Chance, über den Strich zu springen, baut aber den Abstand auf Wolfsburg auf vier Punkte aus.

05.04.2026, 17:25 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende

05.04.2026, 17:25 Uhr

90. Minute (+6)

Sinani führt nochmal einen weiten Freistoss aus dem Mittelfeld aus, doch Union klärt die Situation und schaltet sofort um! Ansah ist rechts auf dem Weg in Richtung Vasilj, wird dann aber von Pyrka und Dzwigala in die Mangel genommen und fair gestellt. Das war die letzte Aktion des Spiels!

05.04.2026, 17:24 Uhr

90. Minute (+5)

Für eine obszöne Geste bekommt auch Paulis Co-Trainer Peter Nemeth noch die Rote Karte!

05.04.2026, 17:24 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+5)

Gelbe Karte für Peter Németh (FC St. Pauli)

05.04.2026, 17:23 Uhr
Gelb-Rote-Karte
Gelb-Rote-Karte

90. Minute (+3)

Gelb-Rote Karte für Jackson Irvine (FC St. Pauli)
Jetzt muss er aber runter! Irvine rettet mit einer Grätsche von der Seite gegen Schäfer, kommt dabei aber nicht mehr an den Ball und fällt den Unioner. Der Kapitän erweist seinem Team kurz vor dem Ende einen Bärendienst.

05.04.2026, 17:21 Uhr

90. Minute (+1)

Was für ein Save! Union überspielt mit einem hohen Ball den Abwehrriegel des FC St. Pauli. Vorne ist Kral in günstiger Position und nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor mit der Brust an, ehe Irvine sich mit vollem Risiko regelkonform zwischen Kral und die Kugel stellt!

05.04.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

05.04.2026, 17:20 Uhr

90. Minute

Die nächste Verletzung? Dzwigala humpelt erstmal vom Platz, nachdem er zunächst als Konsequenz eines Ellbogens von Ilic zu Boden ging und behandelt werden musste.

05.04.2026, 17:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Auswechslung bei FC St. Pauli: Mathias Rasmussen

Bosnien-Goalie brilliert
St. Pauli erkämpft sich Punkt gegen den Abstieg

Union Berlin und der FC St. Pauli trennen sich an der Alten Försterei 1:1. Die Gäste machen im Abstiegskampf einen Punkt auf Wolfsburg gut.
Publiziert: 05.04.2026 um 18:34 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 18:39 Uhr
1/4
St. Pauli holt bei Union Berlin einen Punkt.
Foto: imago/Nordphoto
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Carlo SteinerRedaktor Sport

St. Pauli erkämpft sich bei Union Berlin einen Punkt im Abstiegskampf. Die Berliner erspielen sich ein deutliches Chancenplus, kommen aber nicht über ein 1:1 hinaus. 

Die Eisernen aus Berlin gehen das Spiel energisch an und schnüren die Hamburger über weite Strecken in deren Hälfte ein.

Doch Union lässt zu viele Chancen liegen, scheitert immer wieder am starken St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj, der von der sensationellen WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina gegen Italien beflügelt scheint.

Der FC St. Pauli zeigt sich defensiv solide, kommt aber offensiv nur selten aus der eigenen Hälfte. Umso überraschender fällt das 0:1: Ein Freistoss landet per Abpraller bei Pereira Lage, der den Ball aus 25 Metern sehenswert in die Maschen haut. 

St. Pauli macht Punkt auf Wolfsburg gut

Union reagiert mit noch mehr Druck und kommt nach der Pause durch Andrej Ilic zum verdienten Ausgleich: Eine Ecke fliegt auf die Fünferlinie, Ilic gewinnt das Kopfballduell und beschert dem Gastgeber den Ausgleich.

In der Schlussphase bleibt Union die aktivere Mannschaft, trifft aber weiterhin auf einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner und einen erneut überragenden Vasilj im Tor. St. Pauli bringt kaum noch Entlastung zustande. In der Nachspielzeit fliegt St.-Pauli-Captain Jackson Irvine vom Platz. Er wird den Hamburgern beim Heimspiel gegen die Bayern fehlen. 

Die Hamburger bleiben auf dem Relegationsplatz (drittletzter), machen aber einen Zähler auf Wolfsburg, das am Samstag gegen Leverkusen 3:6 verloren hat. 

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