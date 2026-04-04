Leverkusen gewinnt Torfestival gegen abstiegsbedrohte Wölfe

In der Bundesliga gewinnt Bayer Leverkusen das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg spektakulär mit 6:3. Die Partie startet rasant: Wolfsburg nutzt eine Unsicherheit in der Abwehr, Wind bringt die Gäste etwas überraschend mit 1:0 in Führung.
Leverkusen ist zwar spielbestimmend, doch der Ausgleich gelingt erst durch einen Elfmeter von Grimaldo. Wolfsburg kontert postwendend und trifft erst durch Maehle nach einem Distanzschuss und dann dank Eriksen per Strafstoss zum 3:1. Kurz vor der Pause sorgt erneut Grimaldo mit einem platzierten Schuss für den Anschlusstreffer und hält die Werkself im Rennen.
Wolfsburg gibt zum zwölften Mal Führung aus der Hand
Nach der Pause kommt Leverkusen mit Schwung aus der Kabine – zunächst verwandelt Schick den dritten Elfmeter des Spiels zum 3:3-Ausgleich. Von da an schnürt die Werkself Wolfsburg ein und nutzt ihre Chancen eiskalt: Tapsoba, Maza und Tillman machen den Endstand perfekt und sorgen für einen verdienten Heimsieg.
Für die im Tabellenkeller steckenden Wolfsburger ist es erneut eine bittere Lektion, zum zwölften Mal geben sie eine Führung aus der Hand. Die Wölfe bleiben somit weiter auf dem Relegationsplatz festhängen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16