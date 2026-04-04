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Bayer Leverkusen
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6:3
VfL Wolfsburg
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Bayer Leverkusen
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Beendet
6:3
VfL Wolfsburg
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Grimaldo 30' (P), 44'
Schick 53' (P)
Tapsoba 68'
Maza 73'
Tillman 90'+6
Wind 16'
Maehle 31'
Eriksen 38' (P)
04.04.2026, 17:24 Uhr

90. Minute (+1)

Auch im zweiten Abschnitt gibt Schiedsrichter Petersen sechs Minuten obendrauf.

04.04.2026, 17:23 Uhr

90. Minute

Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

04.04.2026, 17:22 Uhr

88. Minute

Die Gastgeber nehmen noch einmal Zeit von der Uhr. Für Kofane ist Tillman auf dem Feld.

04.04.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Malik Tillman

04.04.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Christian Kofane

04.04.2026, 17:19 Uhr

87. Minute

Amoura flankt einen Ball von der linken Seite noch einmal an den Fünfer. Svanberg steigt hoch, kann den Kopfball aber nicht gezielt aufs Tor bringen.

04.04.2026, 17:17 Uhr

85. Minute

Weiter sind fast nur noch die Rheinländer am Drücker. Die Wolfsburger könen sich vom Druck kaum noch befreien und Leverkusen ist näher am 6:3, als die Wölfe am 4:5.

04.04.2026, 17:15 Uhr

82. Minute

Dreifach-Wechsel bei den Wölfen. Für Kumbedi, Eriksen und Wind ist Schluss. Für sie kommen Svanberg, Arnold und Pejčinović neu auf das Feld. Bei Leverkusen ersetzt Poku, Tella auf dem Rasen.

04.04.2026, 17:13 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Christian Eriksen

04.04.2026, 17:13 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

82. Minute

Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

VfL verspielt 3:1-Führung
Leverkusen gewinnt Torfestival gegen abstiegsbedrohte Wölfe

Bayer Leverkusen bezwingt den VfL Wolfsburg mit 6:3. Alex Grimaldo glänzt als Doppeltorschütze, während Wolfsburg trotz 3:1-Führung erneut Punkte im Abstiegskampf verschenkt.
Publiziert: 04.04.2026 um 18:31 Uhr
Alejandro Grimaldo bringt Leverkusen dank eines Doppelpacks ins Spiel gegen Wolfsburg zurück.
Foto: Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

In der Bundesliga gewinnt Bayer Leverkusen das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg spektakulär mit 6:3. Die Partie startet rasant: Wolfsburg nutzt eine Unsicherheit in der Abwehr, Wind bringt die Gäste etwas überraschend mit 1:0 in Führung.

Leverkusen ist zwar spielbestimmend, doch der Ausgleich gelingt erst durch einen Elfmeter von Grimaldo. Wolfsburg kontert postwendend und trifft erst durch Maehle nach einem Distanzschuss und dann dank Eriksen per Strafstoss zum 3:1. Kurz vor der Pause sorgt erneut Grimaldo mit einem platzierten Schuss für den Anschlusstreffer und hält die Werkself im Rennen.

Wolfsburg gibt zum zwölften Mal Führung aus der Hand

Nach der Pause kommt Leverkusen mit Schwung aus der Kabine – zunächst verwandelt Schick den dritten Elfmeter des Spiels zum 3:3-Ausgleich. Von da an schnürt die Werkself Wolfsburg ein und nutzt ihre Chancen eiskalt: Tapsoba, Maza und Tillman machen den Endstand perfekt und sorgen für einen verdienten Heimsieg.

Für die im Tabellenkeller steckenden Wolfsburger ist es erneut eine bittere Lektion, zum zwölften Mal geben sie eine Führung aus der Hand. Die Wölfe bleiben somit weiter auf dem Relegationsplatz festhängen. 

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04. April 2026 um 15:30 Uhr
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Leverkusen, Deutschland
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30'210
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