Blagoj Georgiew, Ex-Bundesliga-Mittelfeldspieler, erlebt bei einer Zwischenlandung in Dubai den blanken Horror. Am Flughafen entkommt der Bulgare nur knapp dem Tod.

Ex-Bundesliga-Profi fürchtet in Dubai um sein Leben

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Fussballer Blagoj Georgiew überlebt Bombenexplosion in Flughafen in Dubai



Bombe explodierte nur 50 Meter von Georgiew und seiner Partnerin entfernt



Dubai unter Belagerung: Flughäfen geschlossen, Luftraum gesperrt, täglich Alarmsignale

Blick Sportdesk

Der frühere Fussballer Blagoj Georgiew (40) ist in Dubai nur knapp dem Tod entkommen. Statt einer ruhigen Heimreise von den Ferien auf den Malediven nach Bulgarien fand sich der ehemalige Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg (33 Bundesliga-Partien) mitten in einer Kriegszone wieder, wie diverse bulgarische und serbische Medien schreiben.

Der 49-fache bulgarische Nationalspieler berichtet von dramatischen Momenten am Flughafen von Dubai: «Als wir auf dem Weg zum Hotel waren, explodierte direkt neben uns eine Bombe! Es war etwa 50 Meter von uns entfernt.»

«Ungewissheit ist das Schlimmste»

Die Situation sei schrecklich, sagt Georgiew. Der 40-jährige Bulgare, der 2007 mit Roter Stern Belgrad das Double in Serbien holte, erlebte die Schreckensmomente gemeinsam mit seiner Partnerin. «Wir sassen fünf Stunden im Flugzeug, dann wurden wir rausgeschmissen. Niemand wusste, was zu tun war.»

Derzeit herrscht in Dubai Belagerungszustand. «Der Luftraum ist gesperrt. Die Flughäfen sind geschlossen. Die ganze Zeit hören wir Alarmsignale.» Sobald diese ertönen, müsse man Schutz in den Gebäuden suchen. «Ich bin besorgt, die Ungewissheit ist das Schlimmste, aber ich versuche, nicht in Panik zu geraten. Wir warten darauf, dass sich die Situation beruhigt», so Georgiew weiter.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.blic.rs» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.