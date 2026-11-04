Der tragische Tod von Jesus de Miguel (†30) bewegt die Fussballwelt – und insbesondere die Anhänger des CD Teneriffa. Auf der Kanaren-Insel gilt der Mittwoch als Trauertag.

Darum gehts Teneriffa trauert um Jesus de Miguel vom CD Teneriffa

Der 30-Jährige starb nach einem Zusammenstoss gegen Andorra

Fans trauern vor dem Stadion

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Seit Mitternacht wird auf Teneriffa öffentlich getrauert: Die Behörden der Kanaren-Insel haben den Mittwoch zum offiziellen Trauertag für Jesus de Miguel (†30) erklärt. Der Stürmer des CD Teneriffa ist am Dienstagmorgen nach einem harten Zusammenstoss in einem Liga-Spiel gegen den FC Andorra im Spital von Santa Cruz de Tenerife verstorben.

Zu seinem Gedenken werden die Flaggen in Teneriffa am Mittwoch auf halbmast gesetzt, dazu soll um 11.30 Uhr Ortszeit eine öffentliche Schweigeminute abgehalten werden, wie die lokalen Behörden mitteilen. Für den Samstag ist eine grosse Gedenkmesse im Stadion Heliodoro Rodríguez López, wo der Inselklub seine Heimspiele austrägt, angesetzt.

«Heute trauert das Herz Teneriffas»

Dort zeigt sich bereits am Dienstagabend, wie sehr der tragische Tod ihres Stürmers die Anhänger des CD Teneriffa bewegt. Zahlreiche Fans finden sich vor der Arena ein, legen Blumen nieder, zünden Kerzen an und hinterlassen Trauerbotschaften.

«Heute trauert das Herz Teneriffas», ist da etwa zu lesen. Oder: «Es tut weh, dass wir dich nicht länger in unserem Trikot sehen werden, dass es keinen Jubel, keine Umarmungen und keine gemeinsamen Momente mehr geben wird.» Dazu werden vor Ort auch spontane Schweigeminuten abgehalten.

Ex-Weltmeister war hautnah dabei

Ein Schock sind die Geschehnisse auch für die Akteure des FC Andorra. Dessen Besitzer, der langjährige Barça-Innenverteidiger Gerard Piqué, erlebte die Tragödie als Besitzer des Teneriffa-Gegners FC Andorra hautnah mit. Unmittelbar nach der Horrorszene soll er gemäss der deutschen «Bild» aus dem Stadion geeilt sein und sich ins Spital begeben haben, wo de Miguel behandelt worden ist.

Am Dienstagmorgen reagiert dann auch er bestürzt auf die Todesmeldung. «Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ruhe in Frieden, Jesus», schreibt der ehemalige Innenverteidiger auf X.

Auf Instagram meldet sich am späten Dienstagabend auch Andorra-Verteidiger Lautaro Spatz (25) mit Trauerbekundungen zu Wort. Dabei denkt der Argentinier auch an seinen Mitspieler Jesus Owono (25), der das so verhängnisvolle Foul an de Miguel begangen hat: «Diejenigen, die ihn kennen, wissen, was für ein grossartiger Mensch er ist, wie er in diesen Momenten leidet und dass er nie die Absicht hatte, jemandem Schaden zuzufügen.» Im Fussball gebe es unglückliche Aktionen, «doch niemand kann sich vorstellen, dass eine solche mit so tragischen Folgen enden könnte.»