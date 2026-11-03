So trauert die Fussballwelt um Jesus de Miguel (†30)

Jesus de Miguel stirbt im Alter von 30 Jahren nach einem Horrorfoul. Die Fussballwelt zeigt sich tief betroffen – und die Tragödie hat auch Auswirkungen auf den Champions-League-Abend.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Teneriffa-Stürmer Jesus de Miguel ist tot, verstorben im Alter von 30 Jahren an den Folgen einer Szene auf dem Fussballplatz: Nach einem Horrorfoul in einem spanischen Zweitliga-Spiel ist sein Herz stehen geblieben. Die tragische Nachricht bewegt am Dienstag die Fussballwelt.

Besonders in Spanien bringen zahlreiche Klubs ihre Trauer in den Stunden nach der Todesnachricht zum Ausdruck: Real Madrid hält vor Trainingsbeginn eine Schweigeminute ab, ebenso de Miguels Jugendklub Leganes. Und der FC Barcelona schreibt auf Instagram: «Wir bedauern die tragischen Nachrichten vom Tod von Jesus de Miguel zutiefst.»

Auch für den FC Andorra, gegen den de Miguel in der verhängnisvollen Partie gespielt hat, gibt es «keine Worte, um die Traurigkeit bei einem Verlust wie diesem auszudrücken». Dessen Präsident, der langjährige Barça-Verteidiger Gerard Piqué (39), kommentiert die Todesnachricht auf X mit den Worten: «Es tut mir aus tiefstem Herzen leid.»

Spielabsagen und Schweigeminuten

Der Todesfall in der zweiten spanischen Liga hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb: Der spanische Verband sagt die Pokal-Spiele der Frauen und Männer vom Dienstagabend ab – als «Zeichen des Respekts und der Solidarität». Die Uefa hat ihrerseits angekündigt, dass bei allen Europacup-Spielen in dieser Woche eine Schweigeminute abgehalten wird.

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Neben Verbänden und Klubs trauern auch einzelne Spieler mit de Miguel und seiner Familie. Nati-Captain Granit Xhaka (34) postet unter einem Beitrag des CD Teneriffa ein Emoji mit zwei zusammengefalteten Händen. Mit einer Instagram-Story und den Worten «Grosse Trauer. Ich habe keine Worte», bringt Real-Star Kylian Mbappé (27) seine Trauer zum Ausdruck.

Dass de Miguels Tod auch über den Fussball hinaus bewegt, zeigt Rafael Nadal (40). Auch der ehemalige Tennis-Star veröffentlicht einen Repost der Todesmeldung in seiner Instagram-Story und schreibt dazu: «Was für ein grosser Verlust ... Mein Mitgefühl und eine ganz feste Umarmung an die Familie und Freunde von Jesus de Miguel in diesen schweren Zeiten. Ich bin mit ganzem Herzen bei euch.»