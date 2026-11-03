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Schock in Spanien
Teneriffa-Stürmer (†30) stirbt nach Horrorfoul

Am Montag ist Fussball-Profi Jesus de Miguel bei einem Spiel in der zweiten spanischen Liga brutal gefoult worden. Wenige Stunden später verstirbt der 30-Jährige im Spital.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Fussballer Jesus de Miguel ist am Dienstag im Alter von 30 Jahren verstorben.
Foto: imago/Avalon.red
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Einen Tag nach der Horrorszene herrscht traurige Gewissheit: Der spanische Fussballer Jesus de Miguel ist am Dienstagmorgen im Alter von 30 Jahren verstorben. Dies meldet sein Verein CD Teneriffa in den sozialen Medien.

«Es gibt keine Worte des Trosts, es gibt absolut nichts, das dieses überwältigende Trauergefühl lindern könnte. Unsere Gedanken sind bei der tief erschütterten Familie, seinen geliebten Menschen und bei allen Anhängern von Teneriffa, die heute den grauenhaften Ausgang beweinen», lässt der spanische Zweitligist verlauten.

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De Miguel ist am Montag im Spiel der zweiten spanischen Liga gegen den FC Andorra in der Nachspielzeit vom gegnerischen Torhüter Jesus Owono (25) mit dem Knie mit voller Wucht im Brustbereich getroffen worden und blieb anschliessend benommen liegen. Schiedsrichter Manuel Perez schickte Owono mit Rot vom Platz und brach das Spiel vorzeitig ab.

Medienberichten zufolge hat de Miguel anschliessend auf dem Weg ins Spital einen Herzstillstand erlitten. Am Dienstagmorgen schreibt sein Klub, dass sich der Zustand seines Stürmers über Nacht verschlechtert hat – wenige Stunden später erfolgt nun die unfassbare Nachricht über de Miguels Tod.

Der in Madrid geborene de Miguel hat den Grossteil seiner Karriere in der zweiten und der dritten Liga Spaniens verbracht. Mit Teneriffa hat er im letzten Frühling den Aufstieg in die zweite spanische Liga geschafft und ist in dieser Saison zu sechs Teileinsätzen gekommen.

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